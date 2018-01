Detská železnica Košice vlani previezla takmer 45.000 cestujúcich

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 10. januára (TASR) - Občianske združenie (OZ) Detská železnica Košice, ktoré prevádzkuje známu atrakciu v Čermeľskom údolí, má za sebou bohatý a rušný rok. Združenie vlani pripravilo 40 rôznych podujatí pre rodiny s deťmi i širokú verejnosť, previezlo takmer 45.000 pasažierov a opäť rozšírilo vozový park o pár kúskov historickej železničnej techniky. Informovala o tom Zuzana Lehotská z tohto občianskeho združenia.Železničiarsky rok na východe Slovenska sa už tradične, aj vďaka detskej železnici, začína už v apríli prehliadkou železničných vozidiel - Rušňoparádou.uviedol Ľubomír Lehotský, predseda OZ Detská železnica Košice. Dobrovoľníci organizujú aj ďalšie podujatia. Aj v tomto roku v Čermeli oslávia 1. mája Deň mesta Košice, vypravia Vláčik pre mamu, prevezú sa Nocou múzeí, 1. septembra vyrazia Plnou parou vpred! a sezónu uzavrú tradične Mikulášske vlaky a Silvestrovská jazda.V roku 2017 sa na železničke podarilo zrealizovať viacero investícií, ktoré návštevníci pocítili v podobe nového perónu a dvoch nástupíšť v stanici Čermeľ. Pribudlo staničné osvetlenie a na trati prebieha postupná výmena podvalov.priblížil Lehotský. V Čermeli vyrastá aj nová staničná budova.doplnil predseda združenia.Železnička sa aj napriek minimálnym priestorovým možnostiam rozrastá o nové kusy zachránených železničných vozidiel. K dvom parným lokomotívam - Katke a Krutwigovi - a dvom motorovým rušňom - Danke a Janke v tomto roku pribudne ďalší motoráčik Anička. Na konci minulého roka mladí železničiari predstavili verejnosti zatiaľ svoj posledný "úlovok" - rušeň T 212, ktorý by mal premávať nie v Čermeli, ale počas nostalgických jázd na veľkej trati. Aktuálne sa pracuje na renovácii ďalších vozidiel, ktoré by chceli verejnosti predstaviť na Rušňoparáde alebo v priebehu roka.Minulý rok sa tiež niesol v znamení nostalgických železničných výletov po veľkej trati. Celkovo ich bolo 12, pričom časť z nich Detská železnica Košice zorganizovala v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus s cieľom navštíviť pamiatky UNESCO. O úspechu svedčí fakt, že vozne boli obsadené už niekoľko dní pred samotnou jazdou.Aktivistov z občianskeho združenia na sklonku minulého roka nominovali do ankety o titul Košičan roka 2017.