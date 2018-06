Detská železnica v Košiciach ponúka v júni pre deti množstvo podujatí

Detská železnica v košickom Čermeľskom údolí, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 1. júna (TASR) - Detská železnica v Košiciach pripravila v júni bohatú ponuku aktivít pre deti. Na stanici Čermeľ v nedeľu 3. júna vypravia špeciálny vláčik a príjmu nových členov Klubu mladých železničiarov. Žiakov a študentov organizátori pozývajú z tried do prírody na zaujímavý program so záchranármi, skautmi a mestskými policajtmi.Na nástupnej stanici Košickej detskej historickej železnice v Čermeli si podľa riaditeľa Košickej detskej historickej železnice Ľubomíra Lehotského najmenší cestujúci môžu po novom čakanie na vláčik spríjemniť na šmykľavke, dvoch pružinových hojdačkách, pieskovisku, či minilezeckej stene.Dopoludňajší program v nedeľu 3. júna bude patriť najmenším.uviedol Lehotský.Mladí nadšenci železničnej dopravy, ktorí už dovŕšili deväť rokov sa môžu prihlásiť do Klubu mladých železničiarov. Prvé kolo zápisu sa uskutoční 3. júna od 9.30 h na stanici Čermeľ.V dňoch 4. a 11. júna sa môžu podľa Lehotského žiaci základných a stredných škôl naučiť zachraňovať zdravie a ľudský život pod odborným vedením inštruktorov prvej pomoci zo Slovenského Červeného kríža.Konečná zastávka Alpinky sa 7. júna premení na stanový tábor skautov, ktorí si pre deti pripravili interaktívne stanovištia.priblížil riaditeľ Detskej železnice Košice.Pre záujemcov o prácu mestských policajtov je pripravený akčný policajný program 14. júna na Alpinke. Vlak zo stanice Čermeľ odchádza o 9.20 h.povedal Lehotský s tým, že vyrážať sa bude z hlavnej železničnej stanice v Košiciach.uzavrel Lehotský.