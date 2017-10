Detské účty v bankách sú lacné, ale obmedzené

Vekové hranice

Banky hľadajú nových klientov v podstate už aj medzi deťmi. Vedia, že ak získajú malých klientov alebo ich rodičov, môžu z nich vyrásť ich budúci platiaci zákazníci. Banky.sk sa pozreli na to, ako finančné domy lákajú detských klientov.Banky v prvom rade presviedčajú rodičov s deťmi, že vlastný účet je pre ich potomka dobrý spôsob, ako ho naučiť hospodáriť s peniazmi. Rodičom ponúkajú rôzne zvýhodnené detské účty (najmä cenovo). Tiež im vysvetľujú, že detské konto je výhodné aj v tom, že získajú možnosť zasielať naň deťom vreckové a zároveň mať prehľad o tom, ako s ním ich potomok nakladá.Na založenie detského účtu vo väčšine bánk stačí, ak rodič príde do pobočky banky so svojím občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa. Motívy na založenie detského konta u rodičov sú rôzne. Niektorí ho berú ako prvú lekciu z finančného vzdelávania pre deti, iní ako istú formu sporenia.Pri zakladaní detského účtusi v prvom rade zvážte, od akého veku je vhodné konto založiť. Banky zvyčajne konto založia deťom už od narodenia, ale karty k účtu ponúkajú až od školského veku. Napríklad ČSOB vydáva k detskému balíku Sloník debetnú kartu VISA Electron Baby s detským vizuálom pre deti až od 6 rokov. V UniCredit Bank môže dieťa k Detskému kontu používať platobnú kartu až od 8 alebo 10 rokov podľa druhu karty. Detské kontá zvyčajne platia do pätnásteho roku, kedy sa menia na študentské.Detské účty sú vo väčšine bánk bez poplatkov za ich vedenie. ČSOB si zaň účtuje jedno euro, aj to len v prípade, ak tam nerobíte mesačne obraty za 10 eur. Rovnaký poplatok má aj OTP banka , ktorá ponúka účet zadarmo , ak dieťa urobí aspoň jednu platbu kartou mesačne.Detský účet nemá slúžiť ako plnohodnotné bankové konto, aj preto má rôzne limity - ako napríklad na výbery z bankomatov, na transakcie na pobočke či cez internet banking. Obmedzený počet výberov v pobočke za mesiac na jeden má na detských účtoch napríklad UniCredit Bank . V ČSOB máte pri detskom balíku limitovaný počet výberov z bankomatu vlastnej banky na päť mesačne a OTP banka má bezplatný výber len jeden. Slovenská sporiteľňa ponúka deťom vlastný účet až od 15 rokov . "Pre mladšie deti (od 10 rokov) máme v ponuke predplatenú Space kartu Junior, ktorá ponúka možnosť prijať platbu (vreckové) a čerpať z nej peniaze platbou či výberom z bankomatu," dodáva Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.Väčšina detí nemá vzťah k peniazom a k šetreniu už vôbec nie, preto je pri detských účtoch dôležitá aj kontrola ich výdavkov. Pasívny prístup na online banking bez možnosti robiť prevody majú viaceré finančné domy, napríklad Tatra banka . Tam je dokonca maximálny denný limit na výber hotovosti a platby kartou od 10 do 200 eur a rodič si ho môže meniť a prispôsobovať. Limity pre platby a výbery z bankomatovmá aj Fio banka na úrovni 200 eur.Získať úplný prehľad o pohyboch na účte vášho potomka získate tiež cez SMS alebo e-mailové notifikácie. Detailné informácie ďalej získate cez svoj prístup v internet bankingu alebo cez aplikácie banky v smartfóne. Podobne to funguje aj u ostatných bánk.Finančné domy ponúkajú k detským kontám aj sporenie. Napríklad mBank k detskému účtu ponúka možnosť pridať až 4 sporiace účty, ktoré si dieťa môže samé pomenovať. Úroky na sporení síce v dnešných časoch nie sú lákavé, ale naučiť deti sporiť je podľa odborníkov výhodné aj pri nízkych sadzbách. UniCredit Bank úročí Detské konto do 1000 eur úrokom 0,10 % ročne, nad túto sumu je to len 0,01% ročne. V ČSOB detský balík obsahuje aj sporiaci účet so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 0,5% ročne. Na druhej strane Detský účet od Prima banky má 1% úrok, ale len do výšky vkladu 1000 eur. Nad túto sumu klesá úročenie na nulu.Banky už pochopili, že dnešné deti sú zdatnejšie ako rodičia na internete či na mobile. Preto im ponúkajú možnosť zoznámiť sa s internet bankingom či mobilnou aplikáciou. Napríklad v mBank má dieťa vlastný pasívny prístup do aplikácií. Môže si tak napríklad prezerať zostatky na účtoch a presúvať peniaze medzi vlastnými účtami.Detské účty sa oplatia, ak chcete, aby sa vaše dieťa naučilo finančnej gramotnosti a zodpovednosti pri narábaní s peniazmi. Ak by mali slúžiť ako plnohodnotné účty, vtedy výhodné nie sú, lebo majú obmedzenia pri výberoch z bankomatov a pri internet bankingu. Na sporenie tiež nie sú vhodné kvôli ultra nízkym úrokom.style="text-decoration: underline">Detské účty v bankách sú lacné, ale obmedzené © SITA Všetky práva vyhradené.