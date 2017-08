Detskí vojaci v Kongu pili krv svojich obetí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kapské mesto 4. augusta (TASR) - Detskí vojaci, ktorých využívajú milície v strednej časti Konžskej demokratickej republiky (KDR), pili krv zabitých protivníkov v predstave, že sa tak stanú neporaziteľnými. Uvádza sa to v správe, ktorú zverejnil dnes Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR).Milície Kamwina Nsapu, ktoré pravidelne podnikajú útoky v konžskom regióne Kasai, podľa tohto dokumentu vo veľkej miere využívali ako bojovníkov chlapcov a dievčatá vo veku 7-13 rokov. Dievčatá zasväcovali do magických rituálov, pri ktorých natriasali slamenými sukňami a popíjali ľudskú krv.Väčšina miestnych obyvateľov bola presvedčená o magických schopnostiach týchto detí, čo medzi nimi vyvolávalo strach.píše sa v správe OHCHR, vychádzajúcej z výpovedí 96 osôb, ktoré pred násilím ušli do Angoly.Krízu v regióne Kasai vyvolalo odmietnutie konžskej vlády priznať Jeanovi-Pierrovi Mpandimu, známemu ako Kamwina Nsapu, štatút oblastného náčelníka. Mpandi zmobilizoval svoje milície, na čo bol vlani auguste zabitý pri vojenskej operácii. To viedlo k vystupňovaniu násilia, ktoré si podľa údajov katolíckej cirkvi a OSN vyžiadalo už 3000 mŕtvych a približne 1,3 milióna obyvateľov donútilo opustiť svoje domovy.V oblasti zmietanej násilím OSN lokalizovala najmenej 80 masových hrobov.