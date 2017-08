Detskí vysokoškoláci promovali v bratislavskom Divadle Aréna

Na snímke úspešní absolventi 15. ročníka Detskej Univerzity Komenského počas odovzdávania diplomov rektormi UK v Divadle Aréna, 30. augusta 2017 v Bratislave. Foto: TASR/ Jakub Kotian Foto: TASR/ Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) – Promóciou malých študentov sa skončil dnes 15. ročník Detskej Univerzity Komenského (DUK). Na imatrikulácii sa v bratislavskom Divadle Aréna zúčastnilo 223 absolventov vysokoškolského vzdelávania vo veku od deväť do 14 rokov z viacerých slovenských miest. Okrem diplomov pätnásti z nich získali notebooky.uviedol v príhovore rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta. Účastníkom DUK, ich rodičom aj spoluorganizátorom a sponzorom poďakoval riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura.Ešte dopoludnia na poslednej prednáške lekár, biochemik a rektor Karlovej univerzity v Prahe Tomáš Zima študentom zdôvodňoval, prečo sa vyšetruje krv. V pondelok (28.8.) sa zahrali na poslancov Národnej rady SR a kládli rôzne otázky niekoľkým ministrom i predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi, ktorý nad DUK prevzal patronát. Od 6. júla sa deti dozvedeli, prečo včely bodajú, prečo krevety a morské sasanky žijú spolu, prečo hudba niekedy ladí a niekedy neladí, že lieky môžu byť aj škodlivé, prečo zabúdame, prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie, ako aj prečo sme v Európskej únii. O tom im prednášali odborníci z univerzít v Bratislave, Prahe, Ostrave a Oxforde.Okrem prednášok deti absolvovali umelecké a iné workshopy v Divadle Aréna, Slovenskom národnom múzeu, Slovenskej národnej galérii, Národnej banke Slovenska, televízii TA3, vo Vojenskom útvare Dopravné krídlo Kuchyňa a Tanečnom štúdiu Jumbo Street Dance. V rámci sprievodných programov mali aj exkurzie do výrobných hál Volkswagen Slovakia v Bratislave i zábavného a náučného infocentra Energoland v Mochovciach. Absolvovali cestu loďou za umením do Danubiany v Čunove aj výlet do rekreačného zariadenia Planinka.Cez internet sa online do DUK prihlásilo rekordných 709 detí nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Francúzska, Švajčiarska, Ukrajiny či Ruska. V minulých rokoch sa na tomto vzdelávaní zúčastnili aj chlapci a dievčatá z Austrálie. To, ale aj osobné zážitky, postrehy a informácie zo Slovenska i sveta sa možno dočítať v Novinách DUK, ktorých deväť čísiel vydali jej účastníci.DUK sa od roku 2003 pravidelne koná počas letných prázdnin. Jej poslaním je poskytnúť možnosť hlbšieho vzdelávania a rozširovanie vedomostného obzoru detí. Myšlienka univerzity je inšpirovaná existenciou podobných projektov v Európe a vo svete, ktoré fungujú ako podpora vzdelávania talentovaných žiakov. DUK je súčasťou európskej siete detských univerzít EUCU.NET.