Detskú nemocnicu na bratislavských Kramároch a UNB čakajú zmeny

Ilustračné foto Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) - Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB) a Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave čakajú zmeny.DFNsP sa od prvého januára transformuje na Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), od UNB by sa v priebehu roka 2018 mali odčleniť Nemocnica Podunajské Biskupice a Nemocnica Staré Mesto. Tvrdí to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.Do NÚDCH budú posielané deti z celého Slovenska s najťažšími komplikáciami. V priebehu piatich rokov tam vznikne viacero špecializačných centier. Napríklad Centrum jednodňovej chirurgie, či Centrum detskej hematoonkológie. Plánuje sa i vybudovanie Centra pre transplantácie obličiek u detí a dialyzačné pracovisko, či Centrum pre matku a dieťa. Pripravuje sa tiež ubytovacie zariadenie pre deti a rodičov, rekonštrukciou prejde i urgentný príjem.vysvetlil minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Ten očakáva, že do NÚDCH príde i viacero odborníkov zo zahraničia. Na transformáciu bratislavskej detskej nemocnice na NÚDCH vyčlenil rezort zdravotníctva vyše 15 miliónov eur.Univerzitnú nemocnicu Bratislava tvorí v súčasnosti päť zariadení po celom hlavnom meste. Jej rozdelenie súvisí s plánom novej UNB a koncepciou vzdelávania v Bratislave.Rezort zdravotníctva plánuje v roku 2018 odčlenenie Nemocnice Podunajské Biskupice a Staré Mesto, začiatkom roka 2019 by malo nasledovať odčlenenie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke.povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.UNB je najväčšia a najzadlženejšia nemocnica na Slovensku. Od jej rozdelenia si rezort zdravotníctva sľubuje vyššiu efektivitu a lepšie hospodárenie.