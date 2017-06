Detskú prácu v čase konfliktov a katastrof treba zastaviť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 12. júna (TASR) - V konfliktoch a katastrofách ochráňme deti pred detskou prácou. Túto výzvu v roku 2017 vydala Medzinárodná organizácia práce (ILO) pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej práci, ktorý pripadá na 12. júna.Vyše 1,5 miliardy ľudí na celom svete žije v krajinách postihnutých konfliktami či násilím. Približne 200 miliónov osôb je každý rok postihnutých prírodnými katastrofami. Tretinu z nich tvoria deti, uvádza ILO. Podľa ILO 168 miliónov detí, obetí detskej práce, žije v oblastiach postihnutých konfliktami a katastrofami. Preto v tomto roku sú program a aktivity Svetového dňa boja proti detskej práci orientované na dosah konfliktov a katastrof na prácu detí.Konflikty a prírodné katastrofy majú zničujúci dosah na život ľudí. Ako ďalej uviedla ILO, ľudia v nich zomierajú, sú zmrzačení, zranení, nútení opustiť svoje domovy, dostávajú sa do stavu chudoby a hladu, ich základné ľudské práva sa porušujú.Deti sú neraz prvé, kto trpí v takých situáciách, najmä keď školy zostanú zničené, základné služby nefunkčné. Mnohé deti musia opustiť svoje domovy a odísť niekam inam v rámci rodnej krajiny, alebo utiecť do zahraničia a sú osobitne zraniteľné v prípade zlého zaobchádzania či detskej práce, uviedla ILO. Milióny detí sa nútené vykonávať detské prácu v počas konfliktov a po prírodných katastrofách, zopakovala ILO."V čase, keď sa svet usiluje odstrániť detskú prácu do roku 2025, zjednoťme sa v tomto roku v úsilí pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej práci a skoncujme s detskou prácou v oblastiach postihnutých konfliktami a prírodnými katastrofami, vyzvala ILO na svojej webovej stránke a za touto vetou dala výkričník.Členovia vlád, zamestnávatelia i zamestnanci, predstavitelia agentúr OSN, zástupcovia mimovládnych organizácií a združení na ochranu práv detí prostredníctvom diskusií, kampaní, okrúhlych stolov, tlačových konferencií, rozhlasových i televíznych programov a ďalších podujatí môžu 12. júna oboznamovať širšiu verejnosť s problematikou detskej práce.V roku 1992 vznikol Medzinárodný program na odstránenie detskej práce (IPEC) s hlavným cieľom: postupne odstraňovať detskú prácu pomocou posilňovania kapacít jednotlivých krajín pri riešení tejto úlohy a podporovania hnutia boja proti detskej práci na celom svete.Cieľom ILO je odstraňovanie detskej práce vo svete, pričom prioritnými sú najhoršie formy prác, ktoré vykonávajú deti. Ide o nebezpečné práce, ďalej o sexuálne zneužívanie detí s obchodnými účelmi, ako aj o akúkoľvek formu otroctva.Štáty, ktoré ratifikovali Dohovor ILO č. 182, sa zaviazali, že vykonajú všetko, aby čo najskôr zakázali najhoršie formy detskej práce.Išlo o najrýchlejšie ratifikovaný dohovor v dejinách ILO od jej založenia v roku 1919. Napriek tomu detská práca stále zostáva každodennou realitou v mnohých krajinách.Prvý Svetový deň boja proti detskej práci, ktorý je iniciatívou ILO, sa konal 12. júna 2002. Už vtedy predstavitelia Detského fondu OSN (UNICEF) vyzvali vplyvné politické miesta, aby intenzívnejšie bojovali proti detskej práci.