Detskú Univerzitu Komenského otvorila prednáškou profesorka z Oxfordu

Na snímke slávnostná imatrikulácia študentov 15. ročníka Detskej Univerzity Komenského 2017 v Aule Univerzity Komenského v Bratislave 6. júla 2107. Foto: FOTO TASR – Dano Veselský Foto: FOTO TASR – Dano Veselský

Bratislava 6. júla (TASR) – V aule Univerzity Komenského v Bratislave dnes svoje brány otvorila Detská Univerzita Komenského (DUK). Jubilejný 15. ročník denného štúdia pre deti od deväť do 14 rokov pripravilo Divadlo Aréna a UK v Bratislave. V priebehu mesiacov júl a august bude objavovať nové témy formou vysokoškolských prednášok 335 detských študentov. Prednášajúcimi sú medzinárodní odborníci z univerzít v Bratislave, Prahe, Ostrave a Oxforde.Prázdninové vzdelávanie detí odštartovalo slávnostnou imatrikuláciou za prítomnosti viacerých hostí. Medzi nimi nechýbal minister školstva SR Peter Plavčan (nominant SNS). Rektor UK v Bratislave Karol Mičieta v príhovore malým študentom pripomenul mená osobností kultúrneho, spoločenského i politického života, ktoré študovali na najstaršej univerzite na Slovensku.Za úžasnú príležitosť pre školopovinné deti označil detskú univerzitu minister školstva Peter Plavčan, ktorý otváral DUK pred dvoma rokmi.doplnil s tým, že detskí poslucháči dostávajú takisto veľkú príležitosť dozvedieť sa veľa nového od úžasných a vzdelaných ľudí.Platilo to aj o úvodnej prednáške DUK 2017, ktorú predniesla profesorka Univerzity v Oxforde Carol Robinson. Nositeľka Rádu Britského impéria - náleží jej titul Dame Commander, prednášala na tému, prečo včely bodajú.povedal pre TASR riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura, ktorý inicioval vznik DUK v roku 2003. Ako ďalej pripomenul, Carol Robinson je prvou ženou na pozícii profesora chémie v Oxforde a predtým bola prvou ženou - profesorkou chémie na univerzite v Cambridge. Je známou priekopníčkou využitia hmotnostnej spektrometrie ako analytického nástroja a tiež získala uznanie za svoj prevratný výskum trojrozmernej (3D) štruktúry bielkovín.Celkovo je pripravených deväť prednášok, v rámci ktorých sa deti dozvedia aj to, prečo krevety a morské sasanky žijú spolu alebo prečo hudba niekedy ladí a niekedy neladí. Hľadať odpoveď budú na otázku, prečo môžu byť niektoré lieky škodlivé či prečo zabúdame. Cyklus prednášok uzatvorí koncom augusta rektor Univerzity Karlovej v Prahe, lekár a biochemik Tomáš Zima, ktorý porozpráva o tom, prečo sa vyšetruje krv. Popri prednáškach môžu mladí študenti absolvovať aj 15 druhov rôznych sprievodných programov, ako sú workshopy, exkurzie, tvorivé dielne, škola v prírode či parlamentná hodina otázok s poslancami Národnej rady SR.Malí študenti, ktorí sa na prednáškach nemôžu zúčastňovať osobne, majú možnosť absolvovať letné vzdelávanie sa prostredníctvom DUK Online. Do 7. ročníka "diaľkového" štúdia sa môžu prihlásiť do konca júla na www.dukonline.sk.Záštitu nad 15. ročníkom DUK prezval predseda Národnej rady SR Andrej Danko.