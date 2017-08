Detský festival Medvedie dni na Hrebienku potrvá päť dní

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 2. augusta (TASR) - Na Hrebienku sa začína dnes najnavštevovanejší tatranský detský festival Medvedie dni. Jubilejný desiaty ročník potrvá päť dní, t. j. do nedele 6. augusta.informovala hovorkyňa spoločnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) Zuzana Fabianová. Oddnes do piatka 4. augusta sa v nadmorskej výške 1285 metrov uskutoční tanečná škola pod vedením umeleckého súboru Lúčnica.O zábavu sa postará aj Divadlo Maškrta, Vintage Cirkus, Divadlo Piki, vystúpi i SĽUK s predstavením Gašparko a ďalšie divadelné súbory. Fabianová podotkla, že dieťa, ktoré si so sebou na festival prinesie plyšového medveďa, dostane darček.V súvislosti s podujatím čaká mesto Vysoké Tatry aj zvládnutie dopravnej situácie.uviedol Martin Šabľa z TMR, ktorý stojí za myšlienkou Medvedích dní.Na festival bude nepretržite a podľa potreby jazdiť pozemná lanovka zo Starého Smokovca na Hrebienok. Peší návštevníci môžu využiť značkovaný chodník alebo príjazdovú komunikáciu. Organizátori očakávajú tento rok rekordnú návštevnosť, vlani podujatie počas štyroch dní navštívilo 37.000 ľudí.