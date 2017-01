Detský muzikál Madagaskar príde v novembri na Slovensko

Ilustračná snímka Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 19. januára (TASR) - Muzikálové dobrodružstvo Madagaskar prinesie na Slovensko obľúbené postavičky zo známeho filmového megahitu. Spolu s Martym, Alexom, Melmanom či Glóriou sa diváci vydajú na dobrodružnú cestu zo ZOO v New Yorku až do divokej Afriky. Prvýkrát naživo a v češtine sa Madagaskar predstaví 24. novembra v Košiciach a 26. novembra v Bratislave.Nevšedný zážitok v podobe kúzelnej výpravy, svetelnej šou, veľkolepej choreografie, prepracovaných kostýmov, v sprievode známej pesničky I Like To Move It - Ja tak rád trsám, trsám a ďalších songov v príbehu o ceste zo ZOO v New Yorku až do divočiny na Madagaskare poteší detských aj dospelých divákov v Košiciach a Bratislave.Madagaskar – muzikálové dobrodružstvo je inšpirované známym animovaným filmom Madagaskar z roku 2005. Scenár k muzikálovej verzii napísal Kevin Del Aguila, hudba a texty sú dielom George Noriega a Joea Someillana. Na všetky deti sa už teraz tešia známe filmové postavičky: lev Alex, zebra Marty, žirafa Melman, hrošica Glória, kráľ Jelimán, jeho radca Maurice, roztomilý lemur Mort a, samozrejme, neodmysliteľní tučniaci z Madagaskaru - Rico, Vojín, Kowalski a veliteľ Skipper.Madagaskar - muzikálové dobrodružstvo uvedie produkcia na oboch štadiónoch v Košiciach aj Bratislave vo dvoch po sebe nasledujúcich predstaveniach o 14.00 a 17.00 hodine. Predstavenie trvá približne 70 minút bez prestávky.Vstupenky sú k dispozícii v sieti Predpredaj.sk.