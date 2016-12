Detský ohňostroj v Trnave nebude, porušil by platné nariadenie

Snímka z detského novoročného ohňostroja na Trojičnom námestí v Trnave vo štvrtok 31. decembra 2015. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Snímka z detského novoročného ohňostroja na Trojičnom námestí v Trnave vo štvrtok 31. decembra 2015. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 30. decembra (TASR) – Rodinný ohňostroj, ktorý je v posledných rokoch v Trnave na Silvestra predohrou novoročného ohňostroja a bol určený predovšetkým deťom, sa v tomto roku konať nebude. Dôvodom je novoprijaté všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov, umožňujúce ich používanie iba 31. decembra v čase od 23. hodiny do 1. januára do 1. hodiny.Uskutočnením popoludňajšieho ohňostroja pre najmenších by sa organizátor Mediaflash, s.r.o., vystavil riziku pokuty viac ako 6600 eur. Rozhodol sa preto toto podujatie spolu s programom na Trojičnom námestí na Silvestra zrušiť. Oznámil to prostredníctvom webu trnava-live. Platné VZN nepočíta s udelením výnimky pre povolenie ohňostroja tejto kategórie. Primátor Peter Bročka pre tento web uviedol, že „hoci nerád, no nepodpíše žiadosť o povolenie na podujatie s ohňostrojom, ktoré by bolo v rozpore s platným VZN“.VZN odsúhlasili mestskí poslanci v júni 2016 v snahe obmedziť používanie delobuchov, petárd a inej zábavnej pyrotechniky, ktorá narúša pokoj obyvateľov na sídliskách a v uliciach. Fyzická osoba môže za takýto priestupok dostať pokutu 33 eur, ak sa previní právnická osoba, postih môže dosiahnuť až 6638 eur.