Detva angažovala hokejistov Lukáša Nováka a Nathana Robinsona

Detva 28. septembra (TASR) - Hokejoví útočníci Lukáš Novák a Nathan Robinson sa stali novými posilami klubu HC '07 Orin Detva. Pre Nováka to bude návrat do Tipsport Ligy po vlaňajšom pôsobení vo Zvolene, kanadský útočník Robinson bude vôbec prvým hráčom tmavej pleti v najvyššej slovenskej súťaži. O zmenách v kádri informovala oficiálna stránka detvianskeho klubu.Kanadská posila nováčika má zaujímavý hokejový životopis. Hoci Robinsona nikdy draftovali, podarilo sa mu dostať do NHL, v ktorej odohral celkovo 7 zápasov bez bodového zisku. V ročníku 2003/2004 nastúpil v piatich zápasoch za Detroit Red Wings, v sezóne 2005/2006 odohral dve stretnutia za Boston Bruins. Počas pôsobenia v zámorí hrával najskôr v juniorskej OHL, neskôr najmä v AHL. Pred sezónou 2006/2007 zvolil presun do Európy a následne odohral sedem sezón v najvyššej nemeckej súťaži za Adler Mannheim, Eisbären Berlín a Kolín Haie. Zahral si aj za Viedeň Capitals v EBEL-ke, vyskúšal si aj súťaže vo Veľkej Británii, Česku a Bielorusku. Pred sezónou 2017/2018 neuspel na skúške v českom prvoligovom Vsetíne. V rokoch 2008 a 2010 reprezentoval Kanadu na Nemeckom pohári.Skúsenosti i produktivitu v Detve očakávajú aj od príchodu Lukáša Nováka. Ten má na konte už 254 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži. Najúspešnejšie obdobie v nej zažil v drese Nitry, nastupoval však aj za Banskú Bystricu, Trenčín, Nové Zámky a Zvolen, v ktorého farbách odohral väčšiu časť sezóny 2016/2017.