Detva chce, aby jediná pohotovosť na Podpoľaní ostala

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detva 7. februára (TASR) - Mesto Detva chce vyvinúť všetky kroky na zachovanie lekárskej pohotovosti na Podpoľaní. Lekárska služba prvej pomoci v Detve by podľa medializovanej informácie mala byť od 1. júla 2017 zrušená, ako súčasť celoslovenského opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR.uviedla pre TASR hovorkyňa Mestského úradu v Detve Zuzana Juhaniaková.Šufliarský to podľa nej vidí ako riskantný krok voči obyvateľom, ktorí už aj dnes na pohotovosť do Detvy dochádzajú zo vzdialenejších obcí a vzdialenejších osád v lazníckom hornatom okrese Detva.pripomenula. Cesta zo spomenutých oblastí si už za ideálnych letných poveternostných podmienok vyžaduje 50 minút autom.dodala.Zdravotná pohotovosť v Detve by mala byť jednou zo 44 pohotovostí, ktoré majú byť zrušené. Na Slovensku má ostať v prevádzke 51 pohotovostí pre dospelých a 45 pohotovostí pre deti.