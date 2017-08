Detva pripravuje výstavbu denného stacionára pre seniorov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detva 1. augusta (TASR) - Prvý denný stacionár pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby by mal vzniknúť na mieste doterajšieho centra voľného času (CVČ) na ulici Obrancov mieru v Detve. Mesto pripravuje na tomto mieste výstavbu novej dvojpodlažnej budovy, v ktorej bude sídliť aj CVČ a ďalšie priestory budú využívať detské a mládežnícke folklórne kolektívy.Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Mestského úradu v Detve Zuzana Juhaniaková, prvý detviansky denný stacionár má sídliť na prízemí. Bude určený pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby, ktoré žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť.priblížila hovorkyňa.V dennom stacionári budú mať jeho klienti k dispozícii spoločenské hry, muzikoterapiu, biblioterapiu, arteterapiu, pohybové a kultúrno-spoločenské aktivity, ergoterapiu či duchovnú činnosť. Zriadením denného stacionára vzniknú aj nové pracovné miesta.Na prízemí budovy bude mať svoje priestory aj Denné centrum, ktorého poslaním je spestriť seniorom život, obohatiť ho o kultúrne, spoločenské, vzdelávacie aktivity, spoznávanie prírodných krás a historických pamiatok Slovenska, ale aj Európy. Na rozdiel od stacionára, kde sa za služby platí, bude pobyt v Dennom centre bezplatný.Podľa Juhaniakovej oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve vykonáva posudkovú činnosť o odkázanosti na rôzne druhy sociálnych služieb.uviedla.Stacionár má byť dokončený do konca tohto roka a doterajšia drevená stavba by mala byť nahradená murovanou v roku 2018.