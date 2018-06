Deutsche Bahn v máji nezvýšili presnosť príchodu rýchlikov do cieľa

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 18. júna (TASR) - Cestujúci Deutsche Bahn (DB), ktorí v máji využili jej služby v diaľkových rýchlikoch ICE a Intercity, museli prejaviť viac trpezlivosti. Len 75,8 % ich prichádzalo do konečnej stanice včas. Za včasný príchod sa pokladá ich oneskorenie najviac o päť minút od údaju uvedeného v cestovnom poriadku. V apríli bola ich dochvíľnosť 76,5 %.Vedenie železníc v pondelkovej správe ako príčinu poklesu dodržiavania cestovného poriadku uviedlo početné silné búrky, ktoré podmývali trate a spôsobovali aj zosuvy pôdy na ne.Vedenie DB si dalo za cieľ dosiahnuť presnosť príchodu diaľkových rýchlikov v tomto roku 82 %. Spoločnosti sa to podarilo len raz, v januári.Šéf železníc Richard Lutz minulý týždeň uviedol, že s ich kvalitou a presnosťou nie je teraz spokojný. Svoj cieľ však nemení, v roku 2022 sa má presnosť príchodu rýchlikov dosiahnuť 85 %.V prímestskej a regionálnej doprave prichádzali v máji vlaky do cieľových staníc s presnosťou 94,6 %. Tento výsledok je dlhodobo stabilný.