Frankfurt nad Mohanom 6. mája (TASR) - Nemecká Deutsche Bank spomaľuje prípravy na brexit vďaka vyhliadkam na prechodné obdobie, ktoré jej poskytne viac času. Uviedol to zdroj oboznámený so situáciou.Deutsche Bank má stále v pláne urobiť z Frankfurtu nad Mohanom svoju globálnu centrálu do konca tohto roka. Dovtedy ale nepresunie všetkých klientov z Londýna do Nemecka podľa internej správy, ktorú podpísal Rob Casebourne. Toho totiž Garth Ritchie, vedúci oddelenia investičného bankovníctva a zároveň vedúci britskej divízie banky, minulý rok poveril, aby dohliadal na prípravy na brexit.Podľa internej správy sa Deutsche Bank rozhodla využiťV roku 2018 presunie do Nemecka účty len určitej časti klientov, zvyšok dokončí v roku 2019.Dohoda o prechodnom období, ktorú v marci dosiahli Európska únia (EÚ) a Spojené kráľovstvo, je však len predbežná. Zatiaľ nemá žiadnu právnu silu a načrtáva len charakter prechodného obdobia po marci 2019, keď má Spojené kráľovstvo opustiť EÚ. Počas prechodného obdobia by banky pôsobiace na britských ostrovoch mali mať naďalej plné právo poskytovať služby klientom v celej EÚ.Najnovšie správy sa zhodujú s ďalšími signálmi od Deutsche Bank, ktoré naznačujú, že prerušenie podnikania po brexite nemusí byť tak extrémne, ako sa pôvodne domnievala. Bývalý generálny riaditeľ John Cryan už na začiatku tohto roka povedal, že tesne po brexite zrejme presunie na kontinent len stovky pracovných miest, a nie pôvodne očakávané tisíce.Ale ďalší bankári zase varovali, že plány na presun niektorých operácií musia v tomto roku pokračovať, pretože stále nie je jasné, aké budú podmienky na trhu po marci 2019.Generálny riaditeľ americkej Goldman Sachs Lloyd Blankfein povedal tento týždeň v rozhovore pre portál Politico, že banky nemôžu odkladať na poslednú chvíľu niektoré záležitosti, napríklad prenájom kancelárskych priestorov alebo žiadosť o licenciu na podnikanie v EÚ od európskych regulačných úradov.A hoci britská centrálna banka (Bank of England, BoE) finančným ústavom v Londýne povedala, že počas prechodného obdobia budú môcť fungovať tak ako doteraz, Európska centrálna banka (ECB) zase upozornila banky v eurozóne, aby sa pripravili aj na horšie výsledky.Zdá sa, že EÚ v ostatných dňoch pritvrdila svoj postoj. Nikto by nemal podceňovať riziko zlyhania rokovaní, upozornil tento týždeň hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier. Dodal, že finančné trhy by mali