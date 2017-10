Deutsche Bank zaplatí pokutu 220 miliónov amerických dolárov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 26. októbra (TASR) - Nemecká Deutsche Bank dosiahla dohodu s 45 americkými štátmi o urovnaní sporu v súvislosti s údajnými manipuláciami s úrokovými sadzbami. Oznámila to prokuratúra v New Yorku.Nemecký bankový gigant zaplatí 220 miliónov USD (186,68 milióna eur) za uzavretie sporu, v ktorom čelil obvineniu z manipulovania úrokovej sadzby Libor a ostatných referenčných úrokových sadzieb.uviedol generálny prokurátor New York Eric Schneiderman vo vyhlásení.dodal.