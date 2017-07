Deutsche Bank zvažuje presun 300 miliárd eur z Londýna do Nemecka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 25. júla (TASR) - Deutsche Bank, najväčšia nemecká banka, možno presunie z Británie do Frankfurtu nad Mohanom aktíva, pohľadávky a kapitál v hodnote zhruba 300 miliárd eur v dôsledku brexitu. Uviedli to agentúry s odvolaním sa na zdroj oboznámený so situáciou.To zodpovedá takmer pätine, teda 20 %, bilančnej súvahy Deutsche Bank, ktorá na konci minulého roka vykázala aktíva v celkovej hodnote 1,59 bilióna eur.Podľa projektu s názvom Bowline by sa sťahovanie malo začať v septembri 2018. Presun bilančnej súvahy si vyžaduje zhruba šesť mesiacov, čo znamená, že potrvá do marca 2019, tvrdí zdroj, ktorý nechce byť menovaný, pretože ide o internú záležitosť.Generálny riaditeľ banky John Cryan nedávno povedal zamestnancom vo video odkaze, že sa pripravuje na tzv. tvrdý brexit, takže sa "drvivá väčšina" obchodov, ktoré sa v súčasnosti realizujú v Londýne, pravdepodobne presťahuje do Frankfurtu nad Mohanom. Detaily však banka zatiaľ nezverejnila.Podľa osôb oboznámených so situáciou sťahovanie sa dotkne niekoľko stoviek pracovných miest a zhruba 20.000 klientskych účtov.Banka plánuje v septembri tohto roka začať informovať klientov, že ich kontrakty sa presunú do Frankfurtu nad Mohanom.Monika Schallerová, hovorkyňa Deutsche Bank, sa k tomu odmietla vyjadriť.povedal Cryan vo videu.Väčšina obchodovania Deutsche Bank v Európe sa tradične zúčtováva v Londýne, ktorý získal v rámci banky významné postavenie za šéfovania Cryanových predchodcov.Na plány banky spojené s brexitom dohliadajú dvaja spoloční šéfovia investičnej divízie, Marcus Schenck vo Frankfurte nad Mohanom a Garth Ritchie v Londýne, ako aj členka predstavenstva zodpovedná za dodržiavanie predpisov Sylvie Matheratová.