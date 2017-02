Deväť dôvodov, prečo treba jesť viac citrusov

Mnoho ľudí po citrusoch siaha len v zime, keď ich trápi nachladnutie a chrípka. Ale citrusy neslúžia len na posilnenie imunity. Šťavnaté farebné ovocie je plné zdravých živín, a to nehovoríme o ich sviežej chuti, ktorá z nich robí skvelý bonus pre zdravú stravu alebo diétu. Tu je deväť dôvodov, prečo by ste ich mali mať na svojom tanieri.

Skvelý zdroj vlákniny

Ženy by si mali dať za cieľ zjesť asi 25 gramov vlákniny denne. A citrusy im v tom dokážu pomôcť. Jeden pomaranč obsahuje asi 2,3 gramu vlákniny, mandarínka asi 1,6 gramu. A čo viac, dve tretiny tejto vlákniny v citrusoch tvorí rozpustná vláknina, ktorá so sebou nesie výhody ako je nižší cholesterol a pomoc pri regulovaní hladiny glukózy. Zvyšok vlákniny tvorí nerozpustná, čo pridáva do tráviaceho systému masu a pomáha k zdravému tráveniu. Keďže sú citrusy naozaj vlákninou nabité potraviny, udržíme si dlhšie pocit sýtosti, takže je to skvelá pochúťka aj pri chudnutí.

Zdravé pre srdce

Citrusy obsahujú flavanoidy, súčasť rastlín, ktorú podporuje dobré zdravie srdca. V jednej štúdii sa výskumníci pozreli na skupinu pacientov, ktorá podstúpila operáciu srdca. Zistili, že červený grepfruit bohatý na antioxidanty pomohol znížiť zlý cholesterol, rovnako ako hladinu triglyceridov. Vitamín C sa tiež spája s nižším rizikom srdcových ochorení. Avšak, ak už beriete statíny na zníženie cholesterolu, grepu sa vyhnite, pretože si nemusí porozumieť s týmito liekmi.

Nízky glykemický index

Citrusy majú relatívne nízke skóre v glykemickom indexe na stobodovej škále. To znamená, že nevyhrotia úroveň cukru vo vašej krvi až tak ako iné jedlá. Pomaranč, napríklad, má skóre 45, grep zase 25. Hrozienka majú skóre až 64 a biela žemľa až 72. Znamená to, že glukóza v citrusovom ovocí sa do krvného obehu uvoľňuje len pomaly, čo prináša stabilný pocit energie, bez jej náhleho úpadku.

Skrátia nachladnutie

Nie je to žiadne tajomstvo. Citrusy vám dodajú dávku vitamínu C (51 mg v pomaranči, 38 mg v grepe a 30 mg v citróne). A kým vitamín C nedokáže predchádzať nachladnutiu, výskumy naznačujú, že dokáže skrátiť jeho trvanie a intenzitu. Keď sa cítite choro, zaváži každý deň.

Nabité draslíkom

Keď počujete o draslíku, asi vám napadnú banány. Ale aj citrusy predstavujú skvelý zdroj tejto minerálnej látky. Draslík je dôležitý pre reguláciu tekutín, minerálnu rovnováhu a svalové sťahy. Draslík tiež vyrovnáva množstvo soli vo vašej strave, takže vaše telo dokáže vylúčiť sodík. Nie je to ale výhovorka, aby ste si mohli dopriať v jedle viac soli. Ale o dôvod viac kupovať si citrusy. Konzumáciou na draslík bohatých jedál sa vám môže podariť znížiť riziko infarktu o 21 percent, rovnako aj riziko srdcových ochorení.

Pomáhajú absorbovať živiny

Pridať si citrusy na tanier sa oplatí. Vďaka nim sa vám podarí získať viac zo zvyšku jedla. Vitamín C podporuje životaschopnosť katechínov, čo sú zdravé antioxidanty v zelenom čaji. Okrem toho pomáhajú telu vstrebávať železo, čo je zase minerálna látka dôležitá pre imunitný systém a pomáha telu produkovať červené krvinky. Citrusy teda kombinujte s potravinami bohatými na železo, ako je zelená listová zelenina, ryby a hydina, aby ste maximalizovali ich výživové benefity.

Hydratujú vás

Ako uhorky, melón a paradajky, aj citrusy majú vysoký podiel obsahu vody (pomaranče 87 percent, grepy 88 percent). Jesť dostatok na vodu bohatých jedál vám pomôže ostať dostatočne hydratovaný, čo je dôležité pre boj so smädom a správne fungovanie organizmu. Ďalší benefit? Na vodu bohaté jedlá vás dlhšie udržia sýtych a nesú v sebe len málo kalórií.

Budete vyzerať mlado

Potrebujete ďalší dôvod prečo jesť veľa vitamínu C? Je prospešný pre pleť. Vitamín C hrá úlohu v produkcii kolagénu, ktorý, ako veria niektorí experti, pomáha pleti vyzerať vyživene a hladko. Treba ešte viac výskumu, no v štúdii v roku 2007 sa ukázalo, že ľudia, ktorí jedia veľa potravín s týmto vitamínom, mali menej vrások ako tí, čo jedli menej vitamínu C.

Pomoc pri chudnutí

Citrusy dodávajú veľa šťavnatej chute a len málo tuku, sodíka alebo kalórií. Sú teda skvelou potravinou pre chudnúcich ľudí. Ba čo viac, nízka hladina vitamínu C v krvi vedie k vyššiemu BMI, nárastu na páse a množstvu telesného tuku. Ak sa snažíte dodať do jedálnička viac citrusov, kludne začnite so šťavou alebo kôrou na kuracom či rybacom mäse, alebo aj do šalátu. Podporí to chuť. Alebo zo šťavy spravte základ dressingov a omáčok. Ak všetko ostatné zlyhá, vždy je miesto na pár plátkov citróna v pohári vody.

