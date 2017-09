Deviatu časť Hviezdnych vojen nakrúti režisér J.J.Abrams

Americký režisér J.J.Abrams Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles/New York 12. septembra (TASR) - Americký režisér J.J.Abrams nakrúti deviatu časť série filmov Hviezdne vojny, ku ktorej si sám napíše aj scenár. Informovala o tom dnes spoločnosť Lucasfilm.J.J.Abrams, ktorého meno sa spája so siedmou časťou Hviezdnych vojen, nahradí pri nakrúcaní novinky Colina Trevorrowa, ktorého odstúpenie od projektu ohlásila minulý týždeň produkcia zdôvodňujúc tento krok odlišnými predstavami o snímke.Režiséra sa podarilo presvedčiť o návrate k tomuto projektu po tom, čo sa po realizácii "sedmičky" vyjadril, že sa už k Hviezdnym vojnám nevráti.Tretia časť tretej trilógie Hviezdnych vojen, s ktorej nakrúcaním sa začne na budúci rok, by sa do kín mala dostať v máji 2019.