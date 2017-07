Deviaty júl upozorňuje na nezákonné obchodovanie s ľahkými zbraňami

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/Jozef Ďurník Foto: FOTO TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 9. júla (TASR) - Organizácia Spojených národov vyhlásila 9. júl za Medzinárodný deň za zničenie malých a ľahkých zbraní. Niekoľko štátov počas prvej Konferencie OSN o nezákonnom obchode s ľahkými zbraňami v New Yorku, ktorá sa konala 9.-20. júla 2001, navrhlo, aby sa prvý deň konferencie stal Medzinárodným dňom za zničenie malých a ľahkých zbraní.Konferencia sa týkala nezákonného obchodovania s ľahkými zbraňami, nie však legálneho obchodovania, výroby alebo vlastnenia ľahkých zbraní. Ako uviedla na svojej stránke OSN, samopaly a ďalšie ľahké zbrane sa postupne presadili v mnohých konfliktoch vo svete. Aj keď pôvodne boli určené na vojenské účely, neraz sa dostali do rúk členov organizovaného zločinu, majú ich pašeráci drog aj vodcovia usilujúci sa prevziať moc.Na prvej konferencii OSN v New Yorku sa zúčastnili zástupcovia zo 177 mimovládnych organizácií.Za ľahké zbrane sa považujú také, ktoré spolu s muníciou môže niesť a použiť jeden človek, alebo malá skupinka ľudí. Každý rok sa približne 7,7 milióna kusov týchto zbraní vyrobí a dostane do obehu. V súčasnosti ich môže vzhľadom na jednoduchosť výroby, ale aj na rozsiahly dopyt vyrábať najmenej 98 krajín vrátane rozvojových. Dominantné postavenie medzi výrobcami si udržujú USA, Rusko a Čína.