Deviatym partnerským mestom Považskej Bystrice bude bieloruské Žodino

Považská Bystrica, ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Považská Bystrica 31. mája (TASR) – Bieloruské mesto Žodino bude deviatou partnerskou samosprávou Považskej Bystrice. Dohodu o spolupráci so Žodinom schválilo vo štvrtok považskobystrické mestské zastupiteľstvo.Ako informovala hovorkyňa Považskej Bystrice Iveta Kováčiková, Žodino leží v Minskej oblasti, založili ho v 17. storočí, štatút mesta získalo v roku 1963. Mesto má takmer 63.000 obyvateľov, 11.000 ľudí zamestnáva tamojšia automobilka.priblížila Kováčiková.Považská Bystrica má podpísané dohody o spolupráci aj s českými mestami Rožnov pod Radhoštěm, Zubří a Holešov, no i so srbskou Báčskou Palankou, ruským Sovetskom, litovským Taurage, poľským Belchatowom a macedónskym Gjorče Petrovom. Najintenzívnejšia spolupráca je s neďalekým valašským mestečkom Rožnov pod Radhoštěm.