Devils podpísali nováčikovskú zmluvu s jednotkou draftu Hischierom

Hráči New Jersey Devils, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Newark 16. júla (TASR) - Vedenie klubu NHL New Jersey Devils podpísalo trojročný nováčikovský kontrakt s jednotkou tohtoročného draftu Nicom Hischierom. Talentovaný švajčiarsky hokejista dostal od "diablov" najvyšší možný kontrakt s ročným príjmom 925.000 amerických dolárov.Osemnásťročný útočník sa tento víkend zúčastnil na rozvojovom kempe Devils. Hischier zaznamenal v minulej sezóne v drese Halifax Mooseheads v 57 zápasoch základnej časti juniorskej QMJHL 86 bodov za 38 gólov a 48 asistencií, v šiestich dueloch play off pridal tri góly a štyri asistencie. Takisto bol lídrom švajčiarskej reprezentácie na MS hráčov do 18 i 20 rokov. Informáciu priniesla agentúra AP.