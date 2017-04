Devils vyhrali draftovú lotériu, nováčik NHL bude voliť ako šiesty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Poradie vo vstupnom drafte 2017:



1. New Jersey Devils, 2. Philadelphia Flyers, 3. Dallas Stars, 4. Colorado Avalanche, 5. Vancouver Canucks, 6. Vegas Golden Knights, 7. Arizona Coyotes, 8. Buffalo Sabres, 9. Detroit Red Wings, 10. Florida Panthers, 11. Los Angeles Kings, 12. Carolina Hurricanes, 13. Winnipeg Jets, 14. Tampa Bay Lightning, 15. New York Islanders

Toronto 30. apríla (TASR) - Právo prvej voľby v tohtoročnom vstupnom drafte zámorskej hokejovej NHL (23.-24. júna v United Center v Chicagu) budú mať "diabli" z New Jersey. Devils vyhrali draftovú lotériu, ktorá sa uskutočnila v noci na nedeľu v Toronte, hoci mali iba 8,5-percentnú šancu na víťazstvo. Z druhého miesta bude vyberať Philadelphia, z tretieho Dallas, profiligový nováčik Vegas Golden Knights príde v drafte na rad ako šiesty.Devils skončili v tejto sezóne v základnej časti spomedzi 30 klubov NHL na 27. mieste a pred lotériou mali až piatu najvyššiu šancu na zisk top voľby.uviedol pre TSN generálny manažér "diablov" Ray Shero. Ten neprezradil, koho si v drafte vyberie, ale zmienil sa o dvoch hráčoch, ktorí sa najčastejšie spomínajú v súvislosti s tohtoročnou draftovou jednotkou. V skautských rebríčkoch figurujú najvyššie centri Noan Patrick z tímu WHL Brandon Wheat Kings a Nico Hischier z tímu QMJHL Halifax Mooseheads. O oboch sa predpokladá, že v septembri budú pripravení naskočiť do kolotoča NHL.dodal Shero. Devils naposledy vyberali v drafte z prvého miesta v roku 1979, keď ešte ako Colorado Rockies siahli po obrancovi Robovi Ramageovi.Najvyšší skok zaznamenala v lotérii Philadelphia, ktorá mala iba 2,2-percentnú šancu na zisk prvej voľby a napokon zaujme v drafte 2. miesto. Sklamanie nastalo vo Vancouveri, Canucks mali druhú najvyššiu šancu na zisk draftovej jednotky, no napokon sa budú musieť uspokojiť s piatou pozíciou. Najhorší tím ligy Colorado, ktorý vstupoval do lotérie s najvyššími šancami (18 percent), bude vyberať ako štvrtý tím v poradí. Novému klubu NHL z Las Vegas dali v lotérii rovnakú pozíciu, ako mala tretia Arizona, "rytieri" vo svojom historicky prvom drafte budú voliť ako šiesti.