Devízové rezervy Číny pokračovali v poklese aj v decembri

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 9. januára (TASR) - Devízové rezervy Číny pokračovali v poklese aj v poslednom mesiaci minulého roka. Oznámila to čínska centrálna banka People's Bank of China (PBOC).Podľa oficiálnych údajov PBOC sa devízové rezervy ázijskej krajiny v decembri 2016 znížili medzimesačne o 41,1 miliardy USD (38,81 miliardy eur) na 3,01 bilióna USD, keďže banka sa svojimi intervenciami snažila podporiť domácu menu jüan.December tak bol už šiestym mesiacom v rade, keď devízové rezervy Číny klesli na najnižšiu úroveň za viac ako päť rokov.No aj napriek tomu má Čína stále dostatok devíz na to, aby mohla ovplyvňovať kurz svojej meny. Podľa expertov môže ešte nejaký čas pohodlne zasahovať do vývoja jüanu. Tri bilióny dolárov predstavujú stále veľký objem peňazí, skonštatoval Mark Williams, hlavný analytik čínskej divízie spoločnosti Capital Economics.