Dezignovaná srbská premiérka chce nadviazať na reformy predchodcu

Ana Brnabičová. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Belehrad 26. júna (TASR) - Dezignovaná srbská premiérka Ana Brnabičová mieni podľa vlastných slov pre televízny kanál Pink pokračovať v nepopulárnych reformách svojho predchodcu na čele tamojšej vlády, medzičasom prezidenta krajiny Aleksandara Vučiča.Brnabičová, ktorej cieľom je zabezpečiť finančnú stabilitu krajiny, súčasne konštatovala, že jej vládu čaká už podstatne lepšia a stabilnejšia finančná a hospodárska situácia Srbska.Aleksandar Vučič ako predseda srbskej vlády sa na sklonku roka 2014 odhodlal k úsporným opatreniam, ktoré predpokladali výrazné zníženie príjmov vo verejných službách, ale aj pokles dôchodkov. Stalo sa tak na základe trojročnej úverovej dohody s Medzinárodným menovým fondom, ktorá vyprší na sklonku tohto roka.Podľa Brnabičovej by sa mzdy a dôchodky mohli zvýšiť, ak to neohrozí plánované zníženie verejných výdavkov.Budúca predsedníčka srbskej vlády vystúpi pravdepodobne v stredu na pôde parlamentu v Belehrade s programovým vyhlásením. Zákonodarcovia by jej kabinet mali potvrdiť vo funkcii do konca mesiaca.