Dezignovaný premiér Zaev prezentoval vládu a priority v parlamente

Zoran Zaev, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 30. mája (TASR) - Dezignovaný macedónsky premiér Zoran Zaev (42) predstavil dnes v parlamente v Skopje svoju koaličnú vládu.Macedónsky sociálny demokrat vo vystúpení pri tejto príležitosti ubezpečil, že bude premiérom všetkých občanov krajiny bez ohľadu na to, koho volili v decembrových parlamentných voľbách. Podľa jeho slov je postjuhoslovanská republika zrelá na nový druh politiky. Program novej vlády sa bude opierať o tri piliere - hospodársky rozvoj, profesionalitu inštitúcií a spravodlivosť pre všetkých. V zahraničnopolitickej oblasti vyzdvihol Zoran Zaev úsilie o začlenenie Macedónska do Európskej únie i Severoatlantickej aliancie.Prípadmi, ktoré vyšetruje špeciálna prokuratúra, by sa v budúcnosti mal zaoberať podľa Zaevových slov novozriadený špeciálny súd. Ako je známe, špeciálna prokuratúra začala v uplynulom týždni aj s vyšetrovaním dlhoročného premiéra Nikolu Gruevského pre podozrenie z prania špinavých peňazí a korupcie.Na potvrdenie novej vlády, ku ktorému by v Skopje malo dôjsť najneskôr do stredajšej polnoci, je potrebných najmenej 61 poslaneckých hlasov.Zaev a jeho sociálni demokrati, ktorí majú v zákonodarnom zbore 49 poslancov, našli spoločnú reč s predstaviteľmi strán zastupujúcich záujmy albánskeho etnika v krajine, vďaka čomu má nová koalícia v 120-člennom parlamente väčšinu 62 kresiel. Môže však rátať aj s podporou ďalších piatich zákonodarcov jednej z albánskych strán, ktorá nebude súčasťou vlády.Novým macedónskym ministrom zahraničných vecí v 26-člennom vládnom kabinete by sa mal stať kariérny diplomat a bývalý veľvyslanec krajiny v USA Nikola Dimitrov. Šéfmi rezortov obrany a vnútra by sa mali stať Zaevovi blízki spolupracovníci Radmila Sekerinská a Oliver Spasovski. Za približovanie krajiny k Európskej únii by v novom kabinete mal byť zodpovedný Bujar Osmani.Vo vlaňajších decembrových voľbách skončila na prvom mieste konzervatívna strana VMRO-DPMNE (Vnútorná macedónska revolučná organizácia - Demokratická strana macedónskej národnej jednoty) bývalého macedónskeho premiéra Nikolu Gruevského, avšak bez zisku vládnej väčšiny. Strana obsadila v 120-člennom parlamente 51 kresiel.Napriek tomu, že Gruevskému sa nový kabinet vytvoriť nepodarilo, macedónsky prezident Gjorge Ivanov už od februára odmietal poveriť zostavením novej vlády Zaeva. Hlave štátu sa totiž nepáčilo, že Zaev prisľúbil partnerom z albánskych strán splnenie ich požiadaviek vrátane posilnenia zastúpenia v štátnej správe i zavedenia albánčiny ako druhého úradného jazyka.