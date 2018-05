Dezignovaný taliansky premiér Cottarelli končí, prezident volá Conteho

Taliansky politik Giuseppe Conte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 31. mája (TASR) - Taliansky prezident Sergio Mattarella pozval opäť do svojho úradu univerzitného profesora práva Giuseppeho Conteho, ktorého minulý týždeň navrhli za nového premiéra prostisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) a pravicovo-populistická strana Liga Severu (LN), poverenie na zostavenie vlády však po niekoľkých dňoch vrátil. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.K opätovnému predvolaniu došlo po tom, ako lídri uvedených strán, Luigi Di Maio a Matteo Salvini, oznámili dosiahnutie dohody o podobe spoločnej "politickej vlády", čo by malo odvrátiť vymenovanie prechodnej vlády technokratov a vypísanie predčasných volieb.Ekonóm a bývalý predstaviteľ Medzinárodného menového fondu (MMF) Carlo Cottarelli, ktorého Mattarella po minulotýždňovom neúspechu Conteho požiadal o vytvorenie vlády technokratov, vo štvrtok oznámil, že sa tejto úlohy vzdáva. Ako povedal po večernom stretnutí s Mattarellom, vytvorenie takéhoto kabinetuPrezident pozval Conteho do Kvirinálskeho paláca v Ríme iba hodinu po odstúpení Cottarelliho. Stretnutie Mattarellu s Contem sa má uskutočniť v piatok večer. Ešte ráno mal pritom vyučovať na univerzite vo Florencii, ale vzhľadom na náznaky, že M5S a LN spejú k druhému pokusu o vytvorenie vlády, odcestoval vlakom do Ríma.Predošlý pokus o zostavenie vlády M5S a LN, ktorú mal viesť Conte, stroskotal na nesúhlase Mattarellu s obsadením postu ministra hospodárstva euroskeptikom Paolom Savonom.