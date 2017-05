DFB otvoril 2. vyšetrovanie fanúšikovských nepokojov v priebehu 2 dní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt 31. mája (TASR) - Nemecký futbalový zväz (DFB) otvoril v stredu vyšetrovanie fanúšikovských výtržností v barážovom zápase o udržanie sa v 2. bundeslige medzi 1860 Mníchov a Regensburg, ktorý museli na 15 minút prerušiť.Polícia uviedla, že niekoľko jej príslušníkov utrpelo v utorok ľahké zranenia, keď fanúšikovia 1860 hádzali sedadlá a ďalšie predmety na trávnik Allianz arény, ktorá je aj domovský stánok Bayernu Mníchov.Futbalisti 1860 Mníchov remizovali v prvom zápase 0:0, no v domácej odvete prehrali 0:2 a rozlúčili sa s druhou najvyššou súťažou. Regensburg si naopak zaručil postup do 2. bundesligy.Rozhodca Daniel Siebert stiahol hráčov do šatní v 81. minúte, no po štvrťhodine a po tom, čo polícia s usporiadateľmi situáciu upokojili, duel dohrali.Je to už druhé vyšetrovanie nepokojov na štadiónoch v priebehu dvoch dní. DFB v utorok prešetroval incidenty z baráže o najvyššiu súťaž medzi Eintrachtom Braunschweig a Wolfsburgom. Fanúšikovia Eintrachtu po pondelňajšej domáce odvete, ktorú prehrali 0:1 rovnako ako prvý zápas, odpálili delobuchy a vtrhli na ihrisko. Jeden usporiadateľ utrpel ľahké zranenie, keď ho trafil delobuch. Informovala o tom agentúra DPA.