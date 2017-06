Di Maria dostal za daňové podvody vysokú pokutu a ročný trest

Angelo Di Maria. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Madrid 21. júna (TASR) - Futbalistu francúzskeho Paríž St. Germain Angela Di Mariu potrestali v Španielsku za daňové podvody pokutou vo výške dvoch miliónov eur a ročným pobytom za mrežami. Hráč, ktorý sa previnil ešte v časoch, keď hral v Reale Madrid, s verdiktom súhlasil, no takmer určite nepôjde do väzenia. V Španielsku sú zvyčajne tresty do dvoch rokov iba podmienečné.Di Maria sa priznal k daňovým podvodom vo výške 1,3 milióna eur pri predaji imidžových práv v Španielsku počas jeho štvorročného pôsobenia (2010 - 2014) v drese "bieleho baletu". Argentínčan sa dohodol so španielskymi daňovými úradmi, aby sa vyhol súdnemu konaniu.Problémy s podvodmi majú aj ďalšie futbalové hviezdy, ktoré hrali v Španielsku. Vyšetrovaniu čelí napríklad Cristiano Ronaldo, ktorý v rokoch 2011-2014 údajne nezaplatil dane vo výške 14,7 milióna eur. Ronaldo to odmieta, na súde by mal v tejto veci vypovedať 31. júla.Portugalský útočník bol klientom agenta Jorgeho Mendesa, rovnako ako ďalšia pätica podozrivých, ktorá má problémy s finančnými úradmi v Španielsku. Španieli totiž vyšetrujú aj Ricarda Carvalha, Joseho Mourinha, Pepeho, Fabia Coentraa a Radamela Falcaa. Informovala televízia Sky Sports.