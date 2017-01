Diaľničiari spotrebovali toľko posypu ako inokedy za celú zimu

Logo Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 20. januára (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spotrebovala od začiatku zimnej služby už viac ako 23.000 ton chemického posypového materiálu. V porovnaní s predchádzajúcim desaťročným obdobím to predstavuje takmer priemernú spotrebu počas celého zimného obdobia, ktoré sa končí v marci.Tuhá zima a sneženie si podľa hovorkyne NDS Evy Žgravčákovej vyžadujú obrovské nasadenie ľudí aj techniky. Počas uplynulého víkendu, od piatka 13. do nedele 15. januára, vyslalo 15 stredísk údržby na celom Slovensku svoje mechanizmy do terénu 921-krát. Najčastejšie zasahovali strediská v Košiciach, vo Zvolene a v Novej Bani, v Mengusovciach, Prešove, Považskej Bystrici, Trenčíne či Martine.V priebehu troch dní spotrebovali všetky strediská v rámci celého Slovenska 2500 ton posypového materiálu a najazdili spolu viac ako 28.000 kilometrov. „“ vyčíslila Žgravčáková.V období medzi vianočnými sviatkami až do začiatku pracovného týždňa po prázdninách, keď Slovensko zasiahli výrazne nízke teploty, 15 stredísk vyslalo svoju techniku na diaľnice takmer 3000-krát. Najčastejšie zasahovali strediská v Mengusovciach, Košiciach, vo Zvolene, v Beharovciach, Trenčíne či Čadci.Počas pluhovania najazdili celkovo 4456 kilometrov a spotrebovali 9453 ton posypového materiálu. Pripravená pomôcť motoristom v núdzovej situácii bola podľa hovorkyne NDS aj Diaľničná patrola.Žgravčáková dodala, že ak vodiči stretnú počas svojej jazdy po diaľniciach mechanizmy spoločnosti, mali by vedieť, že o možnosti predbiehať sypač informuje svetelná signalizácia v jeho zadnej časti.upozornila.