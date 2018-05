Diamantová liga pokračuje štvrtým podujatím v Ríme

Chorvátska diskárka Sandra Perkovičová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky



ženy



200 m: 1. Marie-Josée Ta Louová (Pobr. sl.) 22,49, 2. Ivet Lalovová-Colliová (Bul.) 22,64, 3. Mujinga Kambundjiová (Švajč.) 22,76



100 m prek.: 1. Sharika Nelvisová (USA) 12,76, 2. Danielle Williamsová (Jam.) 12,82, 3. Tobi Amusanová (Nig.) 12,86



3000 m prek.: 1. Hyvin Kiyengová 9:04,96, 2. Celliphine Chepteek Chespolová 9:05,14, 3. Norah Jerutová (všetky Keňa) 9:07,17



disk: 1. Sandra Perkovičová (Chor.) 68,93 m, 2. Yaime Pérezová 66,62, 3. Denia Caballerová (obe Kuba) 63,48



muži



100 m: 1. Ronnie baker (USA) 9,93, 2. Jimmy Vicaut (Fr.) 10,02, 3. Filippo Tortu (Tal.) 10,04, 4. Christian Coleman (USA) 10,06



400 m: 1. Fred Kerley (USA) 44,33, 2. Abdalleleh Haroun (Kat.) 44,37, 3. Paul Dedewo (USA) 44,58



800 m: 1. Wyclife Kinyamal 1:44,65, 2. Ferguson Cheruiyot Rotich 1:44,74, 3. Jonathan Kitilit (všetci Keňa) 1:44,78



400 m prek.: 1. Abderrahman Samba (Kat.) 47,48, 2. Karsten Warholm (Nór.) 47,82, 3. Yasmani Copello (Tur.) 48,63



žrď: 1. Sam Kendricks (USA) 584, 2. Pawel Wojciechowski (Poľ.) 578, 3. Raphael Holzdeppe (Nem.) 562



disk: 1. Fedrick Dacres (Jam.) 68,51, 2. Andrius Gudzius (Lit.) 68,17, 3. Ehsan Hadadi (Irán) 65,93

Rím 31. mája (TASR) - Seriál Diamantovej ligy v atletike pokračoval štvrtým podujatím a na Olympijskom štadióne v Ríme sa stala prvou víťazkou chorvátska diskárka Sandra Perkovičová výkonom 68,93 m.Na programe mítingu bolo 13 'diamantových' disciplín a hneď v prvej padol rekord podujatia. Chorvátka Perkovičová ho vytvorila v 5. sérii výkonom 68,93. Zaujímavé bolo, že poradie sa v porovnaní s mítingom v Dauha, kde diskárky zbierali body do DL prvýkrát, vôbec nezmenilo, s druhou Pérezovou i treťou Caballerovou. Výkony oboch Kubánok boli podobné, len úradujúcej olympijskej víťazke, majsterke sveta a Európy Perkovičovej sa nepodarilo tentoraz prehodiť 70 m. Chorvátka si Rím obľúbila a na Olympijskom štadióne zvíťazila už tretíkrát za sebou.Na 400 m prek. premiérovo v sezóne štartoval majster sveta v Londýne Nór Karsten Warholm. Väčším favoritom však bol tabuľkovo prvý v tomto roku Katarčan Samba, ktorý perfektne zvládol cieľovú rovinku, zlepšil výkon roka na 47,48, osobný rekord i mítingu, Diamantovej ligy a vytvoril ázijský rekord. Warholm zasa zabehol národný rekord a časom 47,82 si zlepšil osobné maximum. Samba zvíťazil aj v Dauha a na konte má z dvoch mítingov DL maximum 16 bodov.Ženský stípl bol v znamení nadvlády Keňaniek a víťaznej Kiyengovej s NSV a rekordom mítingu 9:04,96, no nemuselo to tak byť. Majsterka sveta z Londýna Američanka Coburnová zakopla na poslednej vodnej prekážke, spadla a pripravila sa o možné víťazstvo.Aj na 800 m trojica Keňanov nikoho pred seba nepustila. Záver bol drvivý, keď sa zmestili do rozpätia 0,13 s, s najrýchlejším Kinyamalom. Keňania si takmer úplne víťazný stupeň vyhradili len pre seba aj na predchádzajúcich mítingoch DL v Dauha. V Šanghaji, kde tiež triumfoval Kinyamal, sa podarilo vtesnať na 3. priečku len Poliakovi Lewandowskému.Na 100 m prek. preteky nedokončila zlatá na OH v Riu Američanka McNealová po ataku s prekážkou, a tak v absolútnom bezvetrí triumfovala jej krajanka Sharika Nelvisová s 12,76.Na hladkej štvrtke chýbal tabuľkovo prvý v sezóne Brit Gardiner. Zvíťazil v Dauha, v Šanghaji a jeho neprítomnosť využil v Ríme Američan Kerley so 44,33. Prví traja si zabehli v sezóne najrýchlejšie časy, tretí Američan Dedewo aj osobák 44,58. V žrdi kraľoval Američan Kendricks, keď tentoraz ho neohrozoval chýbajúci Francúz Lavillenie. Súboj sa zúžil na dvoch majstrov sveta, úradujúceho z Londýna Kendricksa a Poliaka Wojciechowského spred siedmich rokov v Dägu. Američan si na 3. pokus poradil s 584 cm a mal z tohto pokusu, svojho najlepšieho v sezóne, obrovskú radosť.Na stovke muži zatiaľ šetria výkonmi pod 10 sekúnd, len štyria ich zatiaľ prelomili. Takýto čas sa očakával v sezónnom vstupe od strieborného na MS v Londýne Američana Colemana, no márne. V miernom protivetre -0,4 m/s zvíťazil tabuľkovo prvý Američan Baker v najlepšom svetovom výkone a osobnom rekorde 9,93.