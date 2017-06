Diecéza vo Würzburgu podala trestné oznámenie na kňaza

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Würzburg 8. júna (TASR) - Diecéza z Würzburgu v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko podala trestné oznámenie na duchovného na dôchodku. Dôvodom je sexuálne zneužitie maloletého miništranta, ktorého sa mal dopustiť ešte začiatkom 90. rokov v nemenovanom kláštore v Rakúsku, informovala dnes agentúra DPA.Medzičasom 55-ročného muža konfrontovali s podozreniami po vyšetrovaní biskupského ordinariátu na základe otázok médií a následne podali naňho trestné oznámenie.Miništrant mal mať v čase činu 15 alebo 16 rokov.Ak by sa podozrenie ukázalo ako opodstatnené, kňaz by sa do konfliktu so zákonom dostal pre delikt rovnakého charakteru už po druhý raz. V roku 2012 zneužil 11-ročného chlapca a následne podal sám na seba trestné oznámenie. Z trestného konania vyviazol vtedy s desaťmesačným podmienečným trestom. Po tejto udalosti bol však zbavený všetkých úloh a povinností.Kňaz prišiel do Würzburgu v roku 2000 s pozitívnou, bezproblémovou charakteristikou.