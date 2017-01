Diecézna charita v Nitre rozšírila kapacitu nízkoprahovej nocľahárne

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 16. januára (TASR) - Diecézna charita v Nitre rozšírila v zimných dňoch kapacitu svojej nocľahárne. Vyžiadal si to zvýšený záujem ľudí bez domova o nocľah v tomto zariadení.skonštatoval hovorca Biskupstva Nitra Miroslav Lyko.Kapacita zariadenia je 24 lôžok, počas mrazivých nocí chodí do nocľahárne prespávať zhruba 30 ľudí. Podľa riaditeľa Diecéznej charity Juraja Baráta je tohtoročná situácia špecifická v tom, že v okolitých mestách sa zhoršila starostlivosť o ľudí bez domova.povedal Barát.Prevádzkový čas nocľahárne je od 19. do 7. hodiny. Poplatok za nocľah je 50 centov, zariadenie však môže prijať aj ľudí, ktorí nemajú peniaze na zaplatenie nocľahu. Počas dňa môžu bezdomovci zostať v susediacom dennom centre, ktoré poskytuje stravu, sociálne poradenstvo, prípadne výdaj šatstva či potrebné ošetrenie.