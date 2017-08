Dielničku zaplnili Haraburdy, lákajú chalupárov aj mladé rodiny

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Banská Štiavnica 22. augusta (TASR) - Každoročne sa Dielnička banskoštiavnického Kammerhofu na niekoľko dní premení na trhovisko, na ktorom si na svoje prídu všetci milovníci starín rôzneho druhu. Slovenské banské múzeum tu už tradične organizuje Haraburdy - alebo bazár (ne)potrebných vecí.priblížila Anna Ďuricová z múzea.Stále však podľa jej slov existujú aj prípady, že sa niektoré veci do zbierok múzea dostanú. Takýmto spôsobom sa napríklad múzejníci dostali k hodinám "švarcvaldkám" z 18. storočia či k nádobám z bývalej banskoštiavnickej lekárne. Minimálny zisk, ktorý z predaja múzeum získa, sa tiež používa na nákup nových zbierkových predmetov.Na bazár môže akékoľvek veci okrem textilu a veľkorozmerných predmetov priniesť ktokoľvek. Podľa Ďuricovej sa najčastejšie objavujú prebytky z kuchyne, rôzna keramika a porcelán. Ale aj obrazy, rámy, hračky či náradie pre kutilov. Najlukratívnejším tovarom sú starožitnosti, ktoré sa minú veľmi rýchlo.Okrem náhodných okoloidúcich má bazár už aj tradičnú klientelu - sú to najmä miestni chalupári, ktorí sa tu obzerajú najmä po starožitnostiach a mladé rodiny, ktoré si zariaďujú domácnosť. Denne bazár navštívi približne sto ľudí.dodala Ďuricová.Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí sa koná oddnes až do 26. augusta. Potom v termíne od 29. augusta do 1. septembra a od 7. do 9. septembra vždy od 10.00 do 16.00 h.