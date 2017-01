Dielo Alica v krajine zázrakov vydražili za 1,54 milióna dolárov

Alica v krajine zázrakov, printscreen. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

WA18 archív - Na snímke scéna z filmu Alica v krajine zázrakov od amerického režiséra Tima Burtona. Najnovšia filmová verzia takmer 150 rokov starých dobrodružstiev o Alici v krajine zázrakov vedie už tretí týždeň v rebríčku amerických kinohitov. Trojdimenzionálny film režiséra Tima Burtona Alice in Wonderland, v hlavnej úlohe s Johnnym Deppom, zarobil v USA za ďalší víkend 34,5 milióna dolárov (25,5 milióna eur). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Daresbury/Bratislava 27. januára (TASR)- Matematik, fotograf a spisovateľ Lewis Carroll sa preslávil knižkou Alica v krajine zázrakov (známa je aj pod názvom Alenka v ríši divov). Pôvodné vydanie rozprávkovej knihy z roku 1865 vydražili v decembri v roku 1998 v newyorskej aukčnej sieni Christie'za 1,54 milióna dolárov. Od narodenia spisovateľa uplynie v pondelok 27. januára 185 rokov.Lewis Carroll (vlastným menom Charles Lutwidge Dodgson) sa narodil v Daresbury (Spojené kráľovstvo) 27. januára 1832. Absolvoval internátne školy a potom študoval v Oxforde, kde ostal pôsobiť ako uznávaný učiteľ matematiky. Pod svojím pravým menom Charles Lutwidge Dodgson vydal aj knihy o matematike, napríklad Euclid and His Modern Rivals (Euklides a jeho moderní rivali, 1879).V Oxforde sa zoznámil s rodinou Liddellovcov, s ktorou udržiaval blízke vzťahy. Ich deti brával na potulky prírodou a dlhšie výlety. Jedna z dcér Liddellovcov Alica sa stala aj inšpiráciou pre jeho známy detský príbeh Alice's Adventures in Wonderland (Alica v krajine zázrakov). Rozprávka očarúva deti a mätie kritikov už od prvého vydania v roku 1865. Lewis Carroll ho pre 16-ročnú Alice Liddellovú napísal v roku 1862. Zaujímavosťou je, že v roku 1931 v Číne scenzurovali túto knihu, pretože zvieratá v nej hovoria a autor ich dal na rovnakú úroveň s ľuďmi. Pokračovaním Aliciných príbehov bola kniha Through the Looking-Glass and What Alice Found There (Za zrkadlom a čo tam Alica našla, 1872). V tejto knihe vyšla aj Carrollova nonsensová (nezmyselná) báseň Jabberwocky.Ešte pred vydaním svojej najznámejšej knihy vydal Dodgson už pod pseudonymom Lewis Carroll niekoľko humoristických publikácií v próze aj vo veršoch.Carroll sa zapísal do dejín aj fotografiami malých dievčat a sveta dospelých - vedcov a umelcov. Viktoriánske snímky detských modeliek Lewisa Carrolla sa dostali na Slovensko v roku 2001. Ich vernisážou sa v bratislavskom dome detí Bibiana začal 11. ročník medzinárodného podujatia Mesiac fotografie 2001.Obdivovatelia autora fantastických príbehov pre deti Lewisa Carrolla mali od augusta 2004 možnosť prostredníctvom internetu nahliadnuť do spisovateľovho sveta a zasurfovať si v online verzii jeho osobnej knihy výstrižkov. Carroll asi 130 výstrižkov zozbieral v rokoch 1855 až 1873, počas ktorých napísal Alicu v krajine zázrakov a jej pokračovanie. Zbierka obsahuje fotografie, ilustrácie, novinové články a ručne písané poznámky.Do slovenských kín sa dostal dobrodružný 3D fantasy film Alica v krajine zázrakov z dielne vizionárskeho režiséra Tima Burtona v marci 2010. Najcharizmatickejšie postavy svetovej literatúry, ktoré stvoril Lewis Carroll, preniesol Burton na filmové plátno za pomoci najmodernejšej technológie a špičkových vizuálnych efektov.Lewis Carroll zomrel 14. januára 1898 v Guildforde v Británii vo veku takmer 66 rokov.