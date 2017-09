Dielo chráni pred záplavami, obyvateľov Bodíkov a Vojky však

Situácia počas kulminácie povodňovej vlny na Vodnom diele Gabčíkovo (VDG) v piatok 7. júna 2013. Na snímke pohľad na zaplavené staré koryto Dunaja pri starom prístave. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 15. septembra (TASR) – Vodné dielo Gabčíkovo (VDG) umožňuje regulovať hladinu podzemnej a povrchovej vody a znižuje tak riziko záplav. Súčasne však "odrezalo od sveta" obyvateľov, ktorí sa v dôsledku vybudovania VDG ocitli na umelom ostrove medzi prívodným kanálom diela a pôvodným korytom Dunaja. Dôsledkami sú odchody mladých ľudí, zatvorenie škôlok a škôl, problémy s dopravou či úbytok fauny v blízkom okolí. Pre TASR to uviedli starostovia Bodíkov, Vojky nad Dunajom a Dobrohošťa v reakcii na otázku, aký je podľa nich prínos VDG pre ich obce.vyjadril sa starosta obce Bodíky Tamás Világi, ktorý podľa vlastných slov nenachádza pozitíva VDG pre obec.dodal a v tejto súvislosti spomenul lacnejšiu energiu či rýchlu zdravotnú pomoc, ktorej môže v dôsledku vybudovania diela cesta trvať aj 45 minút.Obec podľa Világiho zostarla, keďže mladá generácia ju opustila a presťahovala sa do lepšie dostupných obcí a miest.konštatoval starosta Bodíkov s tým, že kultúrna úroveň obce poklesla.Vybudovanie a sprevádzkovanie VDG podľa neho obrala Bodíky o možnosť zaviesť v nich kúrenie s plynom.vysvetlil Világi. Za nepriaznivé dôsledky vybudovania VDG považuje aj výkup ornej pôdy za symbolické ceny a úbytok srnčej či vymiznutie malej zveri, ako sú zajace, bažanty a jarabice z poľovných revírov.uzavrel.Starosta Vojky nad Dunajom Donald Alló považuje za jediný prínos VDG jeho schopnosť regulovať hladinu vody v prípade záplav. Jedným z hlavných problémov, ktoré dielo obyvateľom Vojky prinieslo, je podľa neho zhoršená doprava. Cestu do Šamorína, kam chodia do škôl, k lekárom či na úrady, po napustení prívodného kanála nahradila kompa, ktorá bola počas poslednej zimy, keď vodná plocha zamrzla, niekoľko týždňov nefunkčná.uviedol Alló v liste premiérovi Robertovi Ficovi, ktorý mu vo februári adresovali spolu so starostom Bodíkov. Starosta Vojky tiež pripomenul, že investor VDG obci sľuboval rôzne kompenzácie v podobe výstavby mosta, permanentnej bezplatnej kompy a zľavnenej energie, ktoré sa nezrealizovali. Alló upozornil aj na 40 percent katastrálneho územia Vojky, ktoré nepodlieha dani podľa zákona o miestnych poplatkoch, pretože je súčasťou VDG.povedal Jozef Boráros, starosta obce Dobrohošť, ktorá sa podľa neho stala najatraktívnejšou obcou na Malom Žitnom ostrove. Občania podľa neho vnímajú VDG aj negatívne.uzavrel Boráros.