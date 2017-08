Dieselový summit: Emisná kauza zvyšuje tlak na nemeckú vládu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 2. augusta (TASR) - Emisná kauza, ktorá zasiahla už viaceré nemecké automobilky, sa postupne stala súčasťou nemeckej predvolebnej kampane a prinútila vládu, aby na túto tému zvolala mimoriadny summit. Takzvaný dieselový summit sa koná dnes v Berlíne a budúcnosť dieselových vozidiel budú riešiť okrem predstaviteľov nemeckej vlády a automobiliek aj zástupcovia odborov a predsedovia vlád spolkových krajín, kde sú sídla kľúčových domácich automobiliek. Cieľom je obnoviť dôveru v nemecký automobilový sektor pred septembrovými parlamentnými voľbami.Podľa najnovšieho prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť pre výskum verejnej mienky Emnid a zverejnený bol v nedeľníku Bild am Sonntag, dôvera Nemcov v domáce automobilky, ktoré patria k ťahúňom najväčšej európskej ekonomiky, klesá. Ako prieskum ukázal, viac než polovica Nemcov sa domnieva, že nemeckým automobilkám sa už nedá veriť.Po škandále Volkswagenu, s ktorým firma zápasí takmer dva roky, sa do problémov s podvádzaním pri emisných testoch totiž dostali aj ďalšie automobilky a tlak na vládu začal rásť. Kritici jej vyčítajú, že napriek rozmáhajúcemu sa škandálu je voči vplyvným firmám príliš mäkká.Emisná kauza vypukla v septembri 2015, keď americká Agentúra na ochranu životného prostredia EPA oznámila, že VW inštaloval do státisícov dieselových áut v USA softvér, ktorý umožňoval zavádzanie pri emisných testoch. Neskôr VW priznal, že po svete jazdí okolo 11 miliónov áut s problematickým softvérom, väčšina v Európe.Kauza sa postupne rozšírila aj na ďalšie automobilky. Zvolávanie áut do servisov v dôsledku problémov s emisiami postupne oznámili Audi, Porsche, ktoré patria pod Volkswagen, ale aj Daimler. Ten v ostatných dňoch uviedol, že v Európe zvolá do servisov zhruba tri milióny naftových áut svojej luxusnej značky Mercedes-Benz.V dôsledku emisnej kauzy už viaceré krajiny, medzi nimi Francúzsko či Británia, oznámili, že plánujú do budúcnosti zakázať autá so spaľovacím motorom a pozornosť presunúť na ekologickejšie vozidlá. Tlak na nemecké automobilky zvýšil aj súd v Stuttgarte, ktorý minulý týždeň podporil plány mesta na zákaz vjazdu dieselových áut nespĺňajúcich emisné normy. Je možné, že toto rozhodnutie bude návodom aj pre ďalšie mestá.S blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré sa v Nemecku uskutočnia 24. septembra, sa emisný problém stal aj problémom politickým. Šéf SPD a Merkelovej hlavný konkurent Martin Schulz vyzval na to, aby Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA) už nespadal pod spolkové ministerstvo dopravy. Na jeho čele stojí Alexander Dobrindt, ktorý je členom CSU, sesterskej strany CDU Angely Merkelovej. Ten zasa pre emisný škandál čelí výzvam Zelených na odstúpenie z funkcie.