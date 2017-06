Dieťa má v priemere na vkladnej knižke 1500 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. júna (TASR) - Deti môžu pri príležitosti dnešného sviatku dostať od svojich blízkych aj peňažné dary. Zároveň je to príležitosť pre dospelých, vysvetliť im základy hospodárenia s peniazmi.Vkladné knižky, podľa informácií Slovenskej sporiteľne, zakladajú deťom rodičia najčastejšie hneď po narodení, či do jedného roka (50 %). Do 6. narodenín tak urobí ďalších 26 % rodičov. V priemere má dieťa nasporených 1500 eur a za posledné tri roky narástla táto suma o polovicu. Pravidelne však odkladajú rodičia len na každú piatu či šiestu vkladnú knižku. Sú však schopní odložiť v priemere do 200 eur mesačne.Podľa zistení banky študenti do 18 rokov z bankomatu vyberajú v priemere dvakrát mesačne po 60 eur. U obchodníkov zaplatia kartou 6-krát za mesiac, v priemere 10 eur za jednu platbu. Najčastejšie, 3-krát za mesiac, platia kartou v potravinách či supermarketoch a za jeden nákup zaplatia 5,50 eura. Najväčšie sumy utrácajú za oblečenie, takmer 20 eur pri jednom nákupe.