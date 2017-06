Dievčatám chýba podpora najbližších pri záujme o vedu a techniku

Foto: Microsoft Foto: Microsoft



Bratislava 8. júna (OTS) - Viac ako 45 % dievčat na slovenských základných školách si vie predstaviť kariéru vo vede a technike. Chýba im však podpora najbližšieho okolia – najmä od rodičov a učiteľov. Tá patrí ku kľúčovým faktorom pri rozhodovaní školáčok o štúdiu vedy a techniky. Vyplýva to z výsledkov rozsiahleho európskeho prieskumu spoločnosti Microsoft v 11 krajinách. Unikátny prieskum medzi 11 500 školáčkami vo veku od jedenásť do osemnásť rokov zisťoval, prečo sa dievčatá venujú štúdiu matematiky, fyziky, chémie, prírodovedy či informatiky (STEM) oveľa menej než chlapci.uviedlaS dievčatami na Slovensku sa o vede a technike a prípadnej kariére v STEM často rozpráva necelých 40 % rodičov, čo je približne priemer všetkých krajín. Viac než tretina (35 %) sa týmto témam pri rozhovoroch so svojimi dcérami nevenuje, čo je po Česku druhé najvyššie číslo v sledovaných krajinách.vysvetlilaČiu podporu by ste najviac potrebovali pri rozhodovaní o štúdiu vedy a techniky?1. Učitelia (61,6 %)2. Rodičia (60,6 %)3. Renomované vedecké inštitúcie (58,6 %)4. Ženy pracujúce vo vede a technike (57,1 %)5. Priatelia (54,9 %)6. Uznávaní vedci a vedkyne (47,9 %)7. Celebrity (29,8 %)Podľa prieskumu k ďalším dôležitým faktorom, ktoré dievčatá najviac ovplyvňujú pri výbere kariéry v STEM, patrí okrem podpory rodičov a učiteľov aj vysvetlenie, ako môžu vedu a techniku prakticky využiť v bežnom živote, ženské vzory z praxe a praktické skúsenosti.Záujem dievčat o štúdium STEM je najdôležitejšie podchytiť po 12. roku života, keď sa ich pozornosť presúva na iné témy a záujem o vedu prudko klesá. Po 16. narodeninách záujem o vedu a techniku síce opäť rastie, no nikdy sa už nedostane späť na takú vysokú hodnotu. Ide o obrovský nevyužitý potenciál a jeden z hlavných problémov pre súčasný aj budúci trh práce. Podľa Európskej komisie bude totiž Európa v roku 2020 čeliť nedostatku až 900-tisíc kvalifikovaných pracovníkov len v IT sektore. Špecialisti zo STEM odborov sú pritom kľúčoví pre rast znalostnej ekonomiky a konkurencieschopnosť jednotlivých krajín v oblasti inovácií.