Digitálna mena bitcoin pokračuje v silnom poklese

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 2. februára (TASR) - Bitcoin, najrozšírenejšia digitálna mena na svete, pokračoval v piatok silným tempom v poklese. Predpoludním oslabil takmer o 9 % a dostal sa pod 9000 USD (7223,69 eura). Na obchodnej platforme Bitstamp sa zastavil na 8300 USD. Bola to najnižšia hodnota bitcoinu od novembra minulého roku.Vlani na jeseň sa kurz tejto virtuálnej meny dostal na historicky najvyššiu hodnotu, keď jeden bitcoin stál takmer 20.000 USD.Bitcoin v tomto týždni oslabil už o 30 %. Podobný trend sa prejavuje aj u iných digitálnych mien. Týka sa to napríklad meny ripple.Bitcoin sa v poslednom čase dostáva do pozornosti finančných regulačných úradov. Najprísnejšie opatrenia proti nemu prijali Čína a Kórejská republika.(1 EUR = 1,2459 USD)