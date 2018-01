Digitálne platformy ako Uber budú musieť platiť dane, vyhlásil Kažimír

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Bratislava 5. januára (TASR) – Poskytovatelia služieb prostredníctvom digitálnych platforiem majú od začiatku januára tohto roka nové povinnosti. Spoločnosti ako Uber, Airbnb, Booking.com budú musieť všetky príjmy plynúce z poskytovania služieb na území Slovenska zdaňovať v SR. Postaralo sa o to Ministerstvo financií (MF) SR novelou zákona o dani z príjmov."Tieto firmy sa budú musieť po novom registrovať formou stálej prevádzkarne na území Slovenska v prípade, ak poskytujú opakovane svoje služby formou sprostredkovania dopravy a ubytovania," priblížil minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) s tým, že tieto príjmy sa budú zdaňovať daňou z príjmov podľa slovenských zákonov.Ak poskytovateľ takýchto služieb stálu prevádzkareň nezaregistruje, uplatní sa režim zrážkovej dane. Z poplatku, ktorý podnikateľ odvedie zahraničnej spoločnosti za používanie jej platformy, mu bude zrazená 19-% alebo 35-% zrážková daň v závislosti od sídla skutočného príjemcu platby. Povinnosť odviesť túto daň bude mať v prípade prepravných služieb konkrétny vodič a pri ubytovacích službách konkrétne ubytovacie zariadenie, ktoré využíva služby nezaregistrovaných zahraničných portálov."Všetky tieto opatrenia sme urobili s cieľom zabrániť odlivu ziskov mimo Slovenska a treba povedať, že Slovensko je jednou z prvých krajín, ktorá pristúpila k riešeniu zdaňovania tejto modernej formy podnikania," konštatoval Kažimír. Dodal, že pri novej legislatívnej úprave bude potrebné dbať najmä na informovanie ľudí zapojených do tohto typu podnikania. "S veľkou dávkou pochopenia sa budeme snažiť šíriť dobrú zvesť a tento zákon uplatňovať tak, aby nikto neurobil vedome nejakú chybu a aby z toho potom nemal nejaké nepríjemné následky."Tieto opatrenia majú podľa ministerstva tiež za cieľ zaistiť spravodlivé podnikateľské prostredie, aby digitálne platformy, ktoré sú riadne zaregistrované a platia dane na Slovensku, neboli znevýhodnené voči tým, ktoré presúvajú svoje zisky do daňových rajov.