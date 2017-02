Digitálne zručných uchádzačov o prácu mierne ubudlo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. februára (TASR) – Digitálne zručnosti vyžaduje od uchádzačov o prácu asi tretina zamestnávateľov. Štatistiky ukazujú, že ich kvalita klesá. Pre nepriaznivú situáciu na trhu práce sa však znížili aj požiadavky zamestnávateľov. "povedala Katarína Tešla zo spoločnosti Profesia.Najvýraznejší pokles nastal podľa jej slov pri inžinierskych a technických pozíciách, ktoré aktuálne patria medzi tie najťažšie obsaditeľné na trhu práce. "," priblížila Tešla.Štatistiky Profesie ukazujú, že podiel uchádzačov, ktorí uvádzajú znalosť používateľských počítačových znalostí v životopise za obdobie rokov 2011-2015 mierne poklesol, a to z 88 percent na približne 85 percent. Podľa Radovana Debnára zo spoločnosti Learn2Code, ktorá sa venuje vzdelávaniu digitálnych zručností, práve medzera zručností spôsobila vysokú nezamestnanosť mladých ľudí. Poukázal na to, že tiež oberá IT firmy o možnosť realizovať obchodné príležitosti pre limitované personálne zdroje.Problém vidí najmä v tom, že IT jazyk sa na Slovensku stále podceňuje. Drvivá väčšina ľudí venuje pozornosť cudzím jazykom a ten programovací ide často do úzadia. Zároveň podotýka, že digitálne zručnosti nie sú len o programovaní a kódovaní web stránok. V rámci zlepšovania digitálnych zručností sa možno naučiť tvoriť dokumenty, prezentácie, videá, či vlastné propagačné materiály, logá, alebo písať blogy. Veľkú popularitu získava v poslednom období vzdelávanie v oblasti online marketingu.