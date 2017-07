DIMON: EÚ možno prinúti banky, aby presunuli z Londýna viac ľudí

Jamie Dimon Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 16. júla (TASR) - Banky v Británii budú možno nútené presťahovať do Európskej únie (EÚ) po brexite oveľa viac ľudí, ako pôvodne plánovali. Upozornil na to generálny riaditeľ americkej banky JPMorgan Chase, Jamie Dimon.EÚ opakovane upozornila banky, že nebude stačiť, aby si po brexite otvorili v niektorej z krajín bloku len tzv. schránkové firmy. Podľa Dimona ak budú predstavitelia EÚ vyžadovať, aby sa v rámci bloku vykonávali ďalšie bankové operácie, bude to znamenať aj presun ďalších pracovných miest.povedal Dimon tento týždeň na konferencii v Paríži.Globálne banky sa pripravujú na sťahovanie niektorých operácií z Londýna do nových alebo rozšírených základní v rámci EÚ, keďže britská premiérka Theresa Mayová začala formálny proces odchodu svojej krajiny z bloku. A oznámila, že brexit znamená aj odchod zo spoločného európskeho trhu.Podľa najnovšieho prieskumu v Londýne, 59 z 222 oslovených spoločností, ktoré poskytujú finančné služby, uviedlo, že pracujú na presune zamestnancov a prevádzok z Británie, alebo hľadajú miesto pre budúcu európsku centrálu. Devätnásť z nich sa už rozhodlo pre Írsko a 18 pre Nemecko.Dimon vlani pred referendom povedal zamestnancom v Británii, že v prípade brexitu môže banka presťahovať na kontinent až 4000 ľudí. Ale ani toto číslo nemusí byť konečné. Až tri štvrtiny zo 16.000 britských zamestnancov banky poskytujú totiž služby klientom z EÚ.Dimon upozornil že ak európske regulačné úrady jedného dňa povedia, že nie so spokojní s tým, koľko ľudí obsluhuje z Británie klientov v EÚ, môže sa stať, že banka ich bude musieť presunúť viac. Všetko bude závisieť od vývoja brexitu.Banka plánuje presťahovať niektoré operácie v rámci investičného bankovníctva do Frankfurtu nad Mohanom a ďalšie do Dublinu a Luxemburgu, uviedol nemenovaný zdroj z banky v marci.JPMorgan v prvom kole presťahuje 500 až 1000 zamestnancov do týchto troch a ďalších miest v Európe, dodal zdroj.Bankári v Británii medzitým upozornili vládu v Londýne, že je už možno neskoro, aby ich presvedčila, že dokáže uzavrieť dohodu, ktorá zmierni vplyv brexitu na finančný sektor skôr, ako začnú presúvať pracovné miesta.Pripomenuli, že harmonogram sťahovania je zložitejší, ako sa na prvý pohľad zdá. Získanie licencií aj vhodných kancelárskych priestorov môže trvať dlhšie než 18 mesiacov. A k tomu ešte treba pripraviť presun zamestnancov, prípadne prijať nových ľudí. A banky si nemôžu dovoliť strácať čas.