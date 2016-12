Diplomat Zeleňák: V Spojených štátoch chýbajú vianočné trhy

Ilustračné foto Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Washington 23. decembra (TASR) – Vo Washingtone nezoženiete kapra a chýbajú tam aj vianočné trhy. Inak je to podobné, pretože americká vianočná nákupná horúčka už dorazila aj na Slovensko. Takto charakterizoval Vianoce v hlavnom meste Spojených štátov slovenský diplomat Peter Zeleňák.Vo Washingtone strávil už osem rokov, a teda osem Vianoc. Na veľvyslanectve Slovenskej republiky pracoval najprv ako vedúci politickej sekcie, teraz tam pôsobí ako zástupca veľvyslanca. Pre TASR porozprával o tom, aké sú Vianoce na našom zastupiteľstve aj u nich doma.Predvianočné obdobie býva podľa neho pre diplomatov vo Washingtone hektické, pretože viaceré veľvyslanectvá organizujú vianočné podujatia. A hoci sú to príjemné podujatia, pre diplomatov sú pracovné.Veľvyslanectvo Slovenskej republiky navyše malo tento rok predvianočné obdobie ešte hektickejšie, a to z dôvodu nášho predsedníctva v Rade EÚ. Len dva dni pred Vianocami hostilo recepciu pri príležitosti odovzdávania predsedníctva Malte.Počas decembra sa na veľvyslanectve konalo množstvo ďalších podujatí, vrátane vianočných podujatí pre verejnosť ako vianočné trhy, mikulášske posedenie či predvianočné stretnutie Slovákov žijúcich v USA.uviedol.A ako vyzerajú Vianoce v uliciach Washingtonu?V súkromí dodržiava Peter Zeleňák so svojou rodinou tradičné slovenské vianočné zvyky:Zo slovenských Vianoc mu vo Washingtone chýbajú vianočné trhy a kapor:V Spojených štátoch je 24. december ešte pracovný deň, ak teda nepripadá na sobotu ako tento rok. Vie si Peter Zeleňák predstaviť Štedrý deň v práci?."