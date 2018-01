Diplomati EÚ budú rokovať so Zarífom o iránskej jadrovej dohode

Na archívnej snímke Mohammad Javad Zarif Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 9. januára (TASR) - Európska únia oficiálne pozvala iránskeho ministra zahraničných vecí Mohammada Džaváda Zarífa na dialóg s jeho rezortnými partnermi z Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva. Dôvodom tejto návštevy sú snahy oboch strán dodržať mnohostrannú jadrovú dohodu z roku 2015.Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel už v nedeľu (7.1.) v rozhovore pre verejnoprávnu stanicu ZDF prezradil, že spolu so šéfkou zahraničnej politiky EÚ Federicou Mogheriniovou sa dohodli na pozvánke pre Zarífa, ktorý by mal okrem iného vysvetliť aj nedávne protivládne protesty, ktoré zasiahli Irán.V oficiálnom vyhlásení zverejnenom v noci z pondelka na utorok v Bruseli exekutíva Európskej únie spresnila, že diskusie diplomatov sa budú konať vo štvrtok, v rámci vopred avizovanej návštevy iránskeho ministra v Európe. Na diskusiách so Zarífom sa v mene EÚ zúčastní Federica Mogheriniová a šéfovia diplomacie Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva Jean-Yves Le Drian, Sigmar Gabriel a Boris Johnson.Spojené štáty sa snažia zrušiť jadrovú dohodu s Iránom, ktorá bola podpísaná v roku 2015 aj zásluhou intenzívnej aktivity diplomacie EÚ. Brusel naopak vyvíja aktivity na zabezpečenie plného a neprerušovaného výkonu tejto dohody, pričom európski diplomati nedávno oslovili aj členov Kongresu USA v snahe zabrániť radikálnemu rozhodnutiu zo strany Washingtonu.