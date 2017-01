Diplomati podporili dvojštátové riešenie izraelsko-palestínskej otázky

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Marc Ayrault reční na blízkovýchodnej mierovej konferencie v Paríži, v nedeľu 15. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 16. januára (TASR) - Diplomati z takmer 70 krajín vyzvali záverom dnešnej blízkovýchodnej mierovej konferencie v Paríži na dvojštátové riešenie izraelsko-palestínskej otázky. V spoločnom vyhlásení podporili obe strany v dosiahnutí mieru prostredníctvom priamych rokovaní a varovali pred jednostrannými krokmi.Konferenciu navštívili desiatky ministrov, ako aj zástupcov regionálnych organizácií, avšak židovský štát ani Palestínčania v Paríži svojich predstaviteľov nemali.Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Marc Ayrault uviedol, že medzinárodné spoločenstvo hodlá podporiť návrat k rokovaciemu stolu, za ktorým sa má dospieť k riešeniu počítajúcemu s izraelským aj palestínskym štátom. Zúčastnení diplomati sa dohodli, že sa znovu zídu ešte do konca tohto roka.Vyhlásenie by však mohlo vyvolať námietky ohľadom odkazov na návrhy, ktoré Izrael ostro odmieta. Ide najmä o návrat k štátnym hraniciam z roku 1967 či uznanie hlavných rezolúcií OSN vrátane rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN prijatej v decembri, ktorá odsudzuje výstavbu židovských osád na palestínskom území.Parížska blízkovýchodná mierová konferencia sa konala iba päť dní pred inauguráciou novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyhlásil, že jeho kabinet presunie veľvyslanectvo Spojených štátov z Tel Avivu do Jeruzalema a uzná toto oficiálne rozdelené mesto za metropolu Izraela.Takýto krok by však podľa viacerých politikov a analytikov zmaril úsilie o dvojštátové riešenie. Trumpov zámer okrem iných odsúdil na dnešnej konferencii aj šéf nemeckej diplomacie Frank-Walter Steinmeier, ktorý varoval, že v dôsledku toho bude hroziť nová eskalácia napätia na Blízkom východe.Francúzsky prezident Francois Hollande uviedol, že dvojštátové riešenie je jedinou cestou k mieru a bezpečnosti. Medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby pokračovalo v úsilí o sprostredkovanie dialógu medzi oboma stranami.Izraelskí a palestínski predstavitelia boli pozvaní vypočuť si závery konferencie, ale ako účastníkov ich nepozvali. Palestínčania konferenciu privítali. Izrael tvrdí, že je predpojatá voči židovskému štátu. Posledné kolo priamych mierových rozhovorov medzi Izraelom a Palestínčanmi zlyhalo v apríli 2014.