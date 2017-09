Diplomatický spor pokračuje: Rusko ruší parkovanie pred konzulátmi

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 13. septembra (TASR) - Ruské úrady obmedzili parkovacie miesta pred konzulátmi USA v Rusku. Oznámila to agentúra AP, podľa ktorej ide o súčasť pokračujúcej diplomatickej roztržky medzi Washingtonom a Moskvou.Ruská štátna televízia Rossija 24 dnes informovala o zrušení parkovacích miest pred americkým generálnym konzulátom v Petrohrade, ktoré boli premaľované na prechod pre chodcov. Spred ďalšieho generálneho konzulátu USA v Jekaterinburgu boli zas odstránené označenia vyhradených parkovacích miest.Hovorkyňa americkej ambasády v Moskve sa k rušeniu parkovacích miest pred konzulátmi odmietla vyjadriť.Diplomatické vzťahy medzi USA a Ruskom sú podľa AP v súčasnosti na najnižšej úrovni od čias studenej vojny. V posledných mesiacoch ich negatívne poznačila séria vypovedaní diplomatov a uzavretí diplomatických misií.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok vyhlásil, že Moskva prijme recipročné reštrikčné opatrenia voči americkým diplomatickým misiám na území Ruska. Cieľom avizovaných, bližšie nešpecifikovaných opatrení má byť podľa neho dosiahnutie "úplnej rovnocennosti" s postavením ruských misií v USA.Celý konflikt sa rozhorel po tom, ako Rusko nariadilo USA, aby do 1. septembra znížili počet pracovníkov svojho veľvyslanectva v Moskve a všetkých troch konzulátov o 755. USA následne nariadilo zatvorenie ruského konzulátu v San Franciscu, konzulárnej kancelárie v New Yorku a obchodnej misie vo Washingtone.