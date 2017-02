Disciplinárka udelila Myjave pokutu 75.000 eur a preradí ju do 4. ligy

Ilutračná snímka Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 16. februára (TASR) - Futbalový klub Spartak Myjava musí zaplatiť pokutu 75.000 eur a preradia ho do štvrtej najvyššej ligy. Vo štvrtok o tom rozhodla Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Klub dostal trest za to, že odstúpil z Fortuna ligy uprostred sezóny 2016/17 i za ďalšie disciplinárne prehrešky.povedal pre TASR tlačový hovorca SFZ Juraj Čurný.Podnet na DK podala Únia ligových klubov, ktorá navrhla pre klub sankcie na hornej úrovni sadzby disciplinárneho poriadku SFZ a zaradenie A-mužstva Myjavy v sezóne 2017/18 do štvrtej najvyššej súťaže.pokračoval Čurný.Vedenie Spartaka Myjava má teraz sedem dní na to, aby sa voči rozhodnutiu odvolalo, inak vojde trest do platnosti.DK pri rozhodnutí pristúpila k vyššej pokute, ako uvádza štandardne disciplinárny poriadok SFZ, v ňom je rozpätie do výšky 50.000 eur.dodal Čurný.Myjava sa rozhodla odhlásiť z ligy koncom decembra a 2. januára to potvrdila ÚLK. Kopaničiarom patrilo po jesennej časti 6. miesto, keď mali po 19 kolách na konte 26 bodov. Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) na svojom januárovom zasadnutí rozhodlo, že jarná časť aktuálnej sezóny najvyššej slovenskej futbalovej súťaže bude mať jedenásť účastníkov. Po vystúpení Spartaka Myjava z prebiehajúcej sezóny Fortuna ligy budú jeho zápasy z jesene anulované, v platnosti však zostávajú všetky góly i kartové tresty hráčov ostatných tímov v týchto stretnutiach. Spartak sa v zmysle platného Súťažného poriadku SFZ stáva prvým a jediným zostupujúcim klubom z Fortuna ligy v sezóne 2016/17. Únia tvrdí, že na základe právnej analýzy Spartak odstúpil zo súťaže neplatne, čím závažne porušil predpisy ÚLK a SFZ.