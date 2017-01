Disciplinárne konanie s Harabinom odročili, navrhovateľka neprišla

Na snímke Štefana Harabin. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 25. januára (TASR) – Odvolacie konanie vo veci disciplinárneho návrhu predsedníčky Najvyššieho súdu (NS) SR Daniely Švecovej na sudcu Štefana Harabina sa dnes neuskutočnilo. Verejné zasadnutie bolo zrušené pre neúčasť navrhovateľky Švecovej, ktorá sa na poslednú chvíľu ospravedlnila. Nový termín bol určený na 15. februára.Predsedníčka NS poslala ospravedlnenie tesne pred začiatkom zasadnutia. Dôvodom neúčasti je jej pracovné zaneprázdnenie a príprava na zahraničnú pracovnú cestu. Predseda odvolacieho senátu Stanislav Libant oznámil, že Švecovú upozorní, aby si svoje pracovné povinnosti zabezpečila tak, aby sa budúceho zasadnutia mohla zúčastniť.Podľa Libanta je tiež možné, aby splnomocnila na svoje zastupovanie oprávnenú osobu. Predseda senátu zároveň informoval, že z rovnakého dôvodu bude zrušené aj popoludňajšie odvolacie konanie so sudkyňou Gabrielou Šimonovou, kde je v tej istej veci tiež navrhovateľkou predsedníčka NS.„Predsa len je začiatok roka a so vznikom kancelárie NS vznikajú nové povinnosti, ktoré musela riešiť. Ešte včera mala novoročný príhovor k zamestnancom, čiže tých povinností je naozaj veľa a musí sa pripraviť na pracovnú cestu do Štrasburgu, ktorá je veľmi dôležitá,“ vysvetlil neprítomnosť Švecovej hovorca NS Boris Urbančík. „Mala pocit, že to stihne, ale jednoducho, z časových dôvodov sa tohto pojednávania nemohla zúčastniť,“ doplnil v odpovedi na otázku, prečo sa ospravedlnila až na poslednú chvíľu.Harabin označil krok Švecovej za obštrukciu. Navrhol pojednávanie v jej neprítomnosti. „Ju na pojednávanie nikdy nedostanete, pretože sa bojí a vie, čo napáchala. Preto žiadam, aby sa pojednávalo,“ zdôvodnil. Predseda odvolacieho senátu jeho žiadosť neakceptoval. Nevyhovel ani obhajcovi Harabina Viliamovi Dohňanskému, ktorý žiadal uložiť predsedníčke NS poriadkovú pokutu a pohroziť jej predvedením.Švecová žiada trest pre Harabina, Šimonovú a Dohňanského v súvislosti s rozsudkom, po ktorom sa v roku 2015 dostal na slobodu sexuálny deviant Milan M. Odvolací senát má rozhodnúť procesne o jej odvolaní. Predsedníčka NS napadla minuloročný prvostupňový disciplinárny verdikt, podľa ktorého bol jej návrh podaný oneskorene.Harabin dnes novinárom uviedol, že bude v každom prípade trvať na prejednaní disciplinárneho návrhu, pretože chce očistiť v konaní svoje meno. Je totiž presvedčený, že ide o stíhanie za právny názor, čo je podľa neho neprípustné.Disciplinárny návrh, ktorý podala Švecová ešte 1. októbra 2015 smeroval okrem Harabina a Šimonovej aj voči tretiemu členovi dovolacieho senátu NS Viliamovi Dohňanskému. Aj v jeho prípade prvostupňový disciplinárny senát zastavil konanie pre oneskorene podaný návrh. Predsedníčka NS i tu podala odvolanie, o ktorom zatiaľ nebolo rozhodnuté.Švecová žiada preložiť Harabina a Dohňanského na súd nižšieho stupňa. Pre Šimonovú navrhla finančný trest – polročné zníženie funkčného platu na polovicu. Dovolací senát NS pod vedením Harabina zrušil rozsudok nad Milanom M. Odôvodnil to tým, že prípad riešil sudca Milan Varga v minulosti odsúdený v Čechách za jazdu pod vplyvom alkoholu. Považoval ho teda za nezákonného sudcu. Vargu odsúdili v roku 2011. Na Slovensku vtedy ešte nebola jazda pod vplyvom alkoholu trestným činom.Predsedníčka NS bola presvedčená, že sudcovia neboli oprávnení riešiť otázku statusu prvostupňového sudcu. Domnieva sa, že sa tak dopustili závažného disciplinárneho previnenia, lebo vydali svojvoľné rozhodnutie, ktoré je v rozpore s právom. To podľa Švecovej spôsobilo celospoločenské ohrozenie, nakoľko sa dostal na slobodu sexuálny delikvent. Trojica sudcov s tým nesúhlasí. Harabin kritizoval, že sú stíhaní za právny názor.Švecová podala voči Harabinovi ďalšie štyri disciplinárne návrhy a voči Šimonovej a Dohňanskému ďalšie dva disciplinárne návrhy. Pre bývalého predsedu NS požaduje okrem iného aj najprísnejší trest – odvolanie z sudcovskej funkcie.